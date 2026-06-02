26 yaşındaki blog yazarının 20 günde çektiği film 100 milyon dolar kazandı

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26 yaşındaki blog yazarının 20 günde çektiği film 100 milyon dolar kazandı
26 yaşındaki blog yazarının 20 günde çektiği film 100 milyon dolar kazandı
26 yaşındaki blog yazarı Curry Barker, Hollywood'un en parlak keşiflerinden biri haline geldi. Düşük bütçeyle çektiği “Obsession” adlı korku filmi, beklenmedik bir başarı elde ederek dünya genelinde 100 milyon dolardan fazla hasılat topladı.
Box Office Mojo verilerine göre, filmin yapımı için yaklaşık 1 milyon dolar harcandı. Dikkat çekici olan ise çekimlerin sadece 20 gün içinde tamamlanmış olmasıdır. Buna rağmen proje, yılın en kârlı ve ses getiren yapımlarından biri olmayı başardı.
Filmin ilk gösterimi Toronto Uluslararası Film Festivali kapsamında yapıldı. Prömiyerin ardından filmin dağıtım haklarını Focus Features şirketi satın aldı. Daha sonra ünlü Blumhouse stüdyosu da vizyon sürecine dahil olarak filmin geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulundu.
“Obsession”ın olay örgüsü Bear adındaki bir genç etrafında dönüyor. Bear, uzun süredir güzel Niki'ye aşıktır ve onun sevgisini kazanmayı hayal eder. Bir gün, ezoterik ürünler satan bir dükkandan gizemli bir sihirli değnek bulur. Değnek yardımıyla Niki'nin kendisini herkesten çok sevmesini diler.
Dilek gerçekleşir ancak olaylar beklenmedik ve korkunç bir hal alır. Sonuç olarak, aşk hayali karanlık ve tehlikeli sonuçlara yol açar.
Eleştirmenler, filmin başarısında özgün fikrin, gerilimli senaryonun ve genç yönetmenin kendine has tarzının büyük payı olduğunu belirtiyor. Bu sonuçtan sonra Curry Barker, Hollywood'da aranan ve gelecek vaat eden yönetmenler arasına girdi.
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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