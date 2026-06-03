Zarina Yuldasheva ve Durdona Kurbanova: sahne arkasındaki gerçek ilişkiler

·516·Kültür
Zarina Yuldasheva ve Durdona Kurbanova: sahne arkasındaki gerçek ilişkiler

Oyuncu Zarina Yuldasheva, «Navo mehmonda» programındaki röportajında özel hayatı ve meslektaşlarıyla olan ilişkileri hakkında ilginç düşüncelerini paylaştı. Sohbet sırasında gazeteci ona sanattaki dostluk ve rekabet hakkında bir soru sordu. Özellikle, «İmron'un Durdona Kurbanova'sı varsa, Mirjalol Nematov'un da Zarina'sı var. Üstelik Durdona Kurbanova sizin en yakın arkadaşlarınızdan biri. Aranızda rekabet hissediyor musunuz?» diye sordu.

Zarina Yuldasheva bu soruya samimi ve açık bir cevap verdi. Aralarında hiçbir zaman rekabet olmadığını vurgulayarak, dostluğu her zaman işten üstün tuttuklarını belirtti. Oyuncunun ifadesine göre, iş dışında buluştuklarında sanat veya roller hakkında değil, özel hayatları, günlük deneyimleri ve karşılıklı sırlar hakkında konuşuyorlar.

Ayrıca Zarina, Durdona ile yaratıcı faaliyetleri boyunca hiçbir anlaşmazlık veya çatışma yaşamadıklarını özellikle belirtti. Sağlıklı bir ortamın ve karşılıklı saygının sanatçılar arasındaki ilişkilerde çok önemli olduğunu ve bu faktörlerin dostluklarını daha da güçlendirdiğini vurguladı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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