«Zumrad ve Kimmat» Sahne Yorumu

«Zumrad ve Kimmat» masalı sahnede yeniden hayat buldu. «Parizod» dans okulu tarafından Sendikalar Sarayı'nda 2 Haziran'da sahnelenen eser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Bu konserde ulusal danslar, tiyatro unsurları ve modern sahne çözümleri birleşerek özgün bir sanatsal ortam yarattı. Yetenekli dansçıların performansları, renkli sahne dekorları ve karakter uyumu izleyiciler tarafından büyük alkışlarla karşılandı.

Eserde başrolleri yetenekli sanatçılar canlandırdı. Özellikle Kimmat'ın annesi rolünü Hosiyyat Husanova, Zumrad'ın babası rolünü ise Bahodir Nişonov üstlendi. Ayrıca Kimmat karakterini Sa'diya Safarova, Zumrad'ı ise E'zoza Safarova ustalıkla sahneye taşıdı.

Özellikle masal kahramanlarının sahnedeki yorumu ile müzik ve dans aracılığıyla aktarılan duygular izleyicileri kayıtsız bırakmadı. Konserin ilk günü sona erse de izleyiciler sosyal medyada izlenimlerini aktif olarak paylaşarak sıcak yorumlar ve takdirlerini iletiyor.

Hatırlatmak isteriz ki bu sahne programı 2 gün sürecek olup 2 ve 3 Haziran tarihlerinde izleyicilerle buluşacaktır.