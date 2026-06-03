Ulug‘bek Rahmatullayev'den beklenmedik yanıt: Mutluluk nedir? (video)

Şarkıcı Ulug‘bek Rahmatullayev, Instagram sayfasında yayınladığı video mesajında "mutluluk" kavramına dair samimi ve alışılmadık düşüncelerini paylaştı.

Ona göre, röportajlarda ve sohbetlerde sorulan sorulara genellikle önceden hazırlıklı olunmadığı için bazen istenildiği gibi cevap verilemiyor. Sohbetten sonra ise "başka türlü söyleyebilirdim" düşüncesi beliriyor.

«Bir şeyi düşündüm: Birçok röportajda sorular soruluyor. Önceden hazırlıklı olmadığınız için bazen istediğiniz gibi cevap veremiyorsunuz. Sonra 'başka türlü söyleyebilirdim' diye düşünüyorsunuz. Bence mutluluk, eve geldiğinizde duvarlarda çocuklarınızın kalemle şöyle çizdiği resimleri görmektir» diyor şarkıcı.

Bu düşünce sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranlar tarafından sıcak karşılandı. Birçok takipçi, şarkıcının bu samimi itirafını destekleyerek yorumlarda kendi düşüncelerini paylaşıyor.