Ulug‘bek Rahmatullayev'den beklenmedik yanıt: Mutluluk nedir? (video)

·301·Kültür
Ulug‘bek Rahmatullayev'den beklenmedik yanıt: Mutluluk nedir? (video)

Şarkıcı Ulug‘bek Rahmatullayev, Instagram sayfasında yayınladığı video mesajında "mutluluk" kavramına dair samimi ve alışılmadık düşüncelerini paylaştı.

Ona göre, röportajlarda ve sohbetlerde sorulan sorulara genellikle önceden hazırlıklı olunmadığı için bazen istenildiği gibi cevap verilemiyor. Sohbetten sonra ise "başka türlü söyleyebilirdim" düşüncesi beliriyor.

«Bir şeyi düşündüm: Birçok röportajda sorular soruluyor. Önceden hazırlıklı olmadığınız için bazen istediğiniz gibi cevap veremiyorsunuz. Sonra 'başka türlü söyleyebilirdim' diye düşünüyorsunuz. Bence mutluluk, eve geldiğinizde duvarlarda çocuklarınızın kalemle şöyle çizdiği resimleri görmektir» diyor şarkıcı.

Bu düşünce sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranlar tarafından sıcak karşılandı. Birçok takipçi, şarkıcının bu samimi itirafını destekleyerek yorumlarda kendi düşüncelerini paylaşıyor.

Ulugbek RahmatullayevInstagram
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Celaleddin Ahmedaliyev, sunucusuz 'Kokandlı' konseriyle hayran bıraktıBugün, 09:02Justin Bieber restoranda hayranlarını şaşırttı (video)Bugün, 08:23Lil Hurramov'un "aşk hikayesi" beklenmedik şekilde sona erdiBugün, 07:31Manzura neden geç evlendiğini açıkladıDün, 13:51Shri Devi'nin Büyük Kızı Galada Korkunç Bir Durumla KarşılaştıDün, 11:37
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Kültür haberler

Fergana'da "Ummon" konserinde beklenmedik durum
Yulduz Usmonova 80 yaşında nasıl bir yaşlı kadın olacağını açıkça söyledi
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak» ile ortalığı yıktı — klip kısa sürede popüler oldu (video)
Damatın Kaniza'ya para takması sosyal medyada tartışma yarattı (video)
Shahzoda geliniyle podyuma çıkarak hayranlarını şaşırttı
“Sohiba” karakteriyle tanınan Fotima Nazarova Instagram'dan ne kadar kazanıyor?
Söz ustası Avaz Ohun, Ozoda Nursaidova'nın konserinde şarkı söyleyerek hayranların dikkatini çekti
Rano Shodieva Çin'deki su altı dünyasını gösterdi (video)