Sevinç ve Kamron'dan yeni düet: «Gul» yakında!

Şarkıcılar Sevinç Müminova ve Kamron Müminov, hayranları için yeni bir düet şarkısı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Yeni şarkının adı «Gul» olarak belirlendi.

Şarkının resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da sanatçılar, eserin yakında dinleyicilerin beğenisine sunulacağını belirtti. Şarkıcılar, Instagram sayfalarında bu parçadan küçük bir kesit paylaşarak hayranlarının ilgisini daha da artırdı.

Yayınlanan kısa video sosyal medyada hızla yayıldı ve dinleyiciler tarafından sıcak karşılandı. Birçok kullanıcı şarkının melodisini ve düetin uyumunu yüksek puanlayarak olumlu yorumlar bırakıyor.

Özellikle hayranlar, şarkının tam versiyonunu sabırsızlıkla beklediklerini belirterek prömiyerin bir an önce yapılmasını istiyor. Görünen o ki, «Gul» şarkısı daha çıkmadan büyük bir ilgi uyandırmayı başardı.