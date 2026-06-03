Shri Devi'nin Büyük Kızı Galada Korkunç Bir Durumla Karşılaştı

·886·Kültür
Shri Devi'nin Büyük Kızı Galada Korkunç Bir Durumla Karşılaştı

Hint sinema endüstrisinin ünlü aktrisi ve Shri Devi'nin büyük kızı Janhvi Kapoor'un katıldığı yeni filmin galası, beklenmedik ve tehlikeli bir olayla hatırlandı.

Etkinlik sırasında, yanında ünlü aktör Ram Charan otururken, hayranlardan biri sahneye yaklaşarak heyecan ve kargaşaya neden olan ani bir hareket yaptı.

Aktörün korumaları hızla müdahale etmemiş olsaydı, durum daha da ciddileşebilirdi. Güvenlik görevlileri hayranı derhal sahneden uzaklaştırdı.

Bu olaya tanık olan Janhvi Kapoor'un beklenmedik durum karşısında oldukça şaşırdığı ve korktuğu belirtildi. Etkinlik kısa bir süreliğine durduruldu.

Olay sosyal medyada geniş yankı bulurken, ünlülerin katıldığı etkinliklerde güvenlik konusu bir kez daha gündeme geldi.

Janhvi KapoorSrideviRam Charan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Celaleddin Ahmedaliyev, sunucusuz 'Kokandlı' konseriyle hayran bıraktıBugün, 09:02Justin Bieber restoranda hayranlarını şaşırttı (video)Bugün, 08:23Lil Hurramov'un "aşk hikayesi" beklenmedik şekilde sona erdiBugün, 07:31Manzura neden geç evlendiğini açıkladıDün, 13:51Sevinç ve Kamron'dan yeni düet: «Gul» yakında!Dün, 11:12
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Kültür haberler

Fergana'da "Ummon" konserinde beklenmedik durum
Yulduz Usmonova 80 yaşında nasıl bir yaşlı kadın olacağını açıkça söyledi
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak» ile ortalığı yıktı — klip kısa sürede popüler oldu (video)
Damatın Kaniza'ya para takması sosyal medyada tartışma yarattı (video)
Shahzoda geliniyle podyuma çıkarak hayranlarını şaşırttı
“Sohiba” karakteriyle tanınan Fotima Nazarova Instagram'dan ne kadar kazanıyor?
Söz ustası Avaz Ohun, Ozoda Nursaidova'nın konserinde şarkı söyleyerek hayranların dikkatini çekti
Rano Shodieva Çin'deki su altı dünyasını gösterdi (video)
Shri Devi'nin Büyük Kızı Galada Korkunç Bir Durumla Karşılaştı – Zamin.uz, 03.06.2026