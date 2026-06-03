Shri Devi'nin Büyük Kızı Galada Korkunç Bir Durumla Karşılaştı

Hint sinema endüstrisinin ünlü aktrisi ve Shri Devi'nin büyük kızı Janhvi Kapoor'un katıldığı yeni filmin galası, beklenmedik ve tehlikeli bir olayla hatırlandı.

Etkinlik sırasında, yanında ünlü aktör Ram Charan otururken, hayranlardan biri sahneye yaklaşarak heyecan ve kargaşaya neden olan ani bir hareket yaptı.

Aktörün korumaları hızla müdahale etmemiş olsaydı, durum daha da ciddileşebilirdi. Güvenlik görevlileri hayranı derhal sahneden uzaklaştırdı.

Bu olaya tanık olan Janhvi Kapoor'un beklenmedik durum karşısında oldukça şaşırdığı ve korktuğu belirtildi. Etkinlik kısa bir süreliğine durduruldu.

Olay sosyal medyada geniş yankı bulurken, ünlülerin katıldığı etkinliklerde güvenlik konusu bir kez daha gündeme geldi.