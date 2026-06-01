Lego hayranı Renault 5 modelini yarattı: Artık satın alınabilir olacak

Lego hayranı Dave Collins tarafından yaratılan Renault 5 Turbo 3E modelinin harika bir kopyası yakında mağaza raflarında yerini alabilir. Bu proje, yapım parçası üreticisi tarafından onaylanma sürecindeki önemli bir aşamayı başarıyla geçti. Bu haberi Autocar.co.uk bildiriyor .

Collins, modelini Nisan ayında Lego Ideas platformuna sundu. Bu platform, hayranlara kendi tasarımlarını yayınlama ve bunları gerçek bir sete dönüştürme fırsatı veriyor. Proje duyurulduktan kısa bir süre sonra Renault UK biriminin desteğini kazandı.

Bugüne kadar model 10.000'den fazla kullanıcı oyu toplamayı başardı. Bu, projenin bir sonraki aşamaya geçtiği anlamına geliyor; artık Lego uzmanları modeli inceleyip seri üretim konusunda nihai kararı verecekler.