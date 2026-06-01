Süpermini, crossover'a karşı: Seat Ibiza, Arona'dan daha mı iyi?

·63·Otomobil
Süpermini, crossover'a karşı: Seat Ibiza, Arona'dan daha mı iyi?

Fotoğraftaki bu iki otomobil şaşırtıcı derecede birbirine benziyor; bunun nedeni sadece her ikisinin de yenilenmiş makyajlı versiyon olması ve Oniric Grey rengine boyanmış olmaları değil. Seat Ibiza ve Arona modelleri teknik açıdan birbirine çok yakın akrabadır. Bu konuda haber veriyor Autocar.co.uk.

Aslında Arona, Seat Ibiza hatchback'in biraz büyütülmüş ve yükseltilmiş bir versiyonudur. Bu crossover'ın, kullandığım süperminiden ne kadar farklı olduğunu pratikte test etme ve hissetme fırsatını değerlendirdim.

Her iki araç da aynı platform üzerine inşa edilmiş olsa da, yoldaki davranışları ve sürücüye verdiği hisler açısından farklılık gösterirler. Crossover'ın yüksek koltukları ve geniş yerden yüksekliği şehir içinde konfor sağlarken, klasik hatchback kompaktlığı ve manevra kabiliyeti ile öne çıkar.

SeatIbizaAronaOtomobilCrossover
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editör

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