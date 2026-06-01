Kia EV4 hatchback modeli devlet teşviki sayesinde EV3'ten daha ucuz hale geldi

Birleşik Krallık hükümetinin elektrikli araçlar için sağladığı teşvikin (ECG) güncellenmesi sonucunda, Kia EV4 hatchback modeli, kendisinden daha küçük olan EV3 modelinden daha düşük bir fiyata satılmaya başlandı. Daha önce 1500 sterlinlik bir indirime sahip olan bu model, artık 3750 sterlinlik üst kategori teşvikine hak kazandı. Sonuç olarak, Kia EV4'ün giriş seviyesi Air donanımının fiyatı 30.995 sterline düştü. Bu haberi Autocar.co.uk aktarıyor.

Teknik olarak Kia EV4, 201 beygir gücü ve tek şarjla 439 kilometre (273 mil) menzil sunuyor. İlginç olan nokta, aracın kendisinden daha küçük olan EV3'ten 560 sterlin daha ucuz olmasıdır. Her iki araç da aynı batarya ve motorları kullanmasına rağmen, fiyat farkı lojistik ve üretim yeri ile ilgili olmaya devam ediyor.

Fiyatlardaki bu farklılığın temel nedeni, araçların nerede üretildiğidir. Kia EV4 Slovakya'da üretilirken, EV3 Güney Kore'den ithal ediliyor. İngiliz teşviki, aracın tedarik zincirindeki karbon emisyonlarını da hesaba kattığı için Asya'dan gelen EV3 sadece 1500 sterlinlik küçük bir indirim alabiliyor. Kia EV4 fastback versiyonu da Güney Kore'de üretildiği ve maliyeti yüksek olduğu için teşvikten tamamen mahrum kaldı.

Yeni fiyat politikası, Kia EV4'ün Mini Countryman E, Citroën ë-C5 Aircross ve Renault Scenic E-Tech gibi ana rakipleriyle eşit şartlarda rekabet etmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Slovakya'da üretilecek olan daha küçük Kia EV2 modelinin de yakında tam teşvik alması ve fiyatının 24.245 sterline düşmesi bekleniyor.