Kia EV4 hatchback modeli devlet teşviki sayesinde EV3'ten daha ucuz hale geldi

·109·Otomobil
Kia EV4 hatchback modeli devlet teşviki sayesinde EV3'ten daha ucuz hale geldi

Birleşik Krallık hükümetinin elektrikli araçlar için sağladığı teşvikin (ECG) güncellenmesi sonucunda, Kia EV4 hatchback modeli, kendisinden daha küçük olan EV3 modelinden daha düşük bir fiyata satılmaya başlandı. Daha önce 1500 sterlinlik bir indirime sahip olan bu model, artık 3750 sterlinlik üst kategori teşvikine hak kazandı. Sonuç olarak, Kia EV4'ün giriş seviyesi Air donanımının fiyatı 30.995 sterline düştü. Bu haberi Autocar.co.uk aktarıyor.

Teknik olarak Kia EV4, 201 beygir gücü ve tek şarjla 439 kilometre (273 mil) menzil sunuyor. İlginç olan nokta, aracın kendisinden daha küçük olan EV3'ten 560 sterlin daha ucuz olmasıdır. Her iki araç da aynı batarya ve motorları kullanmasına rağmen, fiyat farkı lojistik ve üretim yeri ile ilgili olmaya devam ediyor.

Fiyatlardaki bu farklılığın temel nedeni, araçların nerede üretildiğidir. Kia EV4 Slovakya'da üretilirken, EV3 Güney Kore'den ithal ediliyor. İngiliz teşviki, aracın tedarik zincirindeki karbon emisyonlarını da hesaba kattığı için Asya'dan gelen EV3 sadece 1500 sterlinlik küçük bir indirim alabiliyor. Kia EV4 fastback versiyonu da Güney Kore'de üretildiği ve maliyeti yüksek olduğu için teşvikten tamamen mahrum kaldı.

Yeni fiyat politikası, Kia EV4'ün Mini Countryman E, Citroën ë-C5 Aircross ve Renault Scenic E-Tech gibi ana rakipleriyle eşit şartlarda rekabet etmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Slovakya'da üretilecek olan daha küçük Kia EV2 modelinin de yakında tam teşvik alması ve fiyatının 24.245 sterline düşmesi bekleniyor.

KiaKia EV4Elektrikli AraçOtomobil PazarıKia EV3
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Lada Iskra TMS Tanıtıldı: 218 BG ve Sıralı ŞanzımanBugün, 12:54Toyota Highlander alternatifi GAC S9 Rusya'da 6,8 milyon rubleden satıştaBugün, 11:58En İyi Elektrikli Otomobil: Size Eksik Gelen O ModelBugün, 10:58Fiat Grizzly Crossover'ı Grande Panda Modelinin Ağabeyi Olarak TanıtıldıBugün, 10:58Lada Azimut Crossover'ı PMEF-2026 Fuarı'nda TanıtıldıBugün, 10:22Yeni Lada Niva Legend Tanıtıldı: Daha Güçlü Motor ve Yenilenen SüspansiyonBugün, 08:24
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Otomobil haberler

Papa yeni elektrikli otomobile bindi, Ferrari hisseleri çakıldı (video)
Ünlü marka Özbekistan'da otomobil üretmeyi planlıyor
BYD yeni amiral gemisi SUV modeli Hiace 08'i tanıttı
BYD Yuan Plus'ın üçüncü nesli 21 Mayıs'ta tanıtılacak
850 beygir gücündeki zırhlı pikap Rezvani Fortress tanıtıldı
Zeekr artık lider değil: Çin'in en akıllı otomobilleri açıklandı
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class'a rakip lüks sedan
Rusya'da RAM pick-up'larına talep keskin bir şekilde arttı: Satış hacmi yüzde 121 büyüdü