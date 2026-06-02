Li Auto L7 rakibi: GAC S9 crossover modeli için siparişler alınıyor

GAC şirketi, yeni amiral gemisi crossover modeli S9 için Rusya'da ön sipariş sürecini başlattı. Beş metre uzunluğundaki bu araç, hibrit bir güç ünitesi ile donatılmış olup, şu anda sipariş veren müşteriler resmi satışlar başladığında öncelik hakkına sahip olacaklar. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Yeni modelin kesin fiyatları ve satış başlangıç tarihi henüz açıklanmamış olsa da, temel teknik özellikleri belli oldu. GAC S9, toplam 340 beygir gücüne sahip iki elektrik motoruyla donatılmıştır. Araç, 0'dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaşmaktadır.

Hibrit sistemi sayesinde crossover, sadece elektrik enerjisiyle 208 km menzile ulaşabiliyor. Toplam menzil ise 1019 km olup, 100 km'de ortalama yakıt tüketimi 7,4 litredir. Güç ünitesi, sürüş tarzına ve iklim koşullarına uyum sağlayan adaptif mod dahil olmak üzere çeşitli modlarda çalışabilmektedir.

GAC S9'un donanım listesinde adaptif süspansiyon, 21 inç alaşım jantlar, Nappa deri kaplamalı masaj fonksiyonlu koltuklar ve büyük ekranlı bir medya sistemi yer alıyor. Üretici, araç için 5 yıl veya 150 bin kilometre, güç ünitesi parçaları için ise 8 yıl garanti sunmaktadır.