Messi İspanya ile oynanacak finalin neden zorlu geçeceğini açıkladı

Arjantin milli takımı, dünya şampiyonluğu unvanını korumaya bir adım uzaklıkta. İspanya ile oynanacak kritik maç öncesinde Lionel Messi finaldeki baskı ve gerilimin normal maçlardan tamamen farklı olduğunu vurguladı.

«Final bambaşka bir maç»

Arjantin kaptanı, final karşılaşmasında her iki takımın da büyük bir baskı altında mücadele edeceğini öngörüyor.

TyC Sports'un aktardığına göre Messi, «Dünya Kupası finali özel bir maçtır. Bu yüzden çok gergin ve çok yoğun geçeceğini düşünüyorum» ifadelerini kullandı.

Bu karşılaşmada tek bir hata, tek bir isabetli pas veya beklenmedik bir karar kupanın kaderini belirleyebilir. Bu nedenle Arjantin kaptanı, finalde futbolculardan sadece yetenek değil, aynı zamanda yüksek zihinsel dayanıklılık da beklendiğini belirtti.

Arjantin şampiyonluk unvanını koruyor

Lionel Scaloni'nin ekibi finale son dünya şampiyonu unvanıyla geldi. Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa ile normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten maçta penaltı atışları sonucu 4-2 galip gelmişti.

Şimdi Arjantinliler, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanma şansına sahip. Ancak karşılarında topa sahip olma ve takım oyunuyla öne çıkan İspanya milli takımı var.

Messi için bir diğer tarihi fırsat

Messi, Arjantin formasıyla bir başka Dünya Kupası finaline daha çıkıyor. Tecrübesi, oyun görüşü ve kritik anlarda doğru kararlar alması, İspanya karşısında takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Bununla birlikte finalde geçmiş sonuçlar ve statüler ikinci plana düşer. Messi'nin de belirttiği gibi, final maçındaki gerilim her futbolcunun performansını etkileyebilir.

Şampiyon 19 Temmuz'da belli olacak

İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da ABD'deki New York New Jersey Stadium'da oynanacak. 11 Haziran'da başlayan turnuva, bu maçla sona erecek.

Arjantin şampiyonluk unvanını korumaya, İspanya ise tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı müzesine götürmeye çalışacak. Messi finalin zorlu geçmesini bekliyor ancak baskıya kimin daha iyi dayanacağı sahada belli olacak.

Sizce finalde Messi'nin tecrübesi mi yoksa İspanya'nın takım oyunu mu üstün gelecek?