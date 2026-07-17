Thomas Tuchel İngiltere'nin mağlubiyet sebebini "futbol DNA'sında" görüyor

İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 1-2 mağlup olması hala tartışmaların merkezinde. Thomas Tuchel'e göre, golü bulduktan sonra takımı kurtarmak için basit bir taktiksel değişiklik yeterli olmazdı.

«Hiçbir diziliş bize yardımcı olamazdı»

Alman teknik adam, Sky Sports'a verdiği röportajda İngiliz oyuncuların gol attıktan sonra aşırı pasif kaldıklarını vurguladı.

«O an, dünyadaki hiçbir taktiksel dizilişin bize yardımcı olamayacağı hissine kapıldım. Çünkü çok pasif oynadık ve fiziksel olarak da yeterince güçlü değildik» dedi Tuchel.

Tuchel, İngilizlerin kendi ceza sahalarına giren rakipleri zamanında durduramadığını belirtti. Topla oynamadaki hataların ise takımın baskıdan çıkmasını daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Atılan golden sonra oyun keskin bir şekilde değişti

İngiltere maçta öne geçmesine rağmen, sonrasında inisiyatifi yavaş yavaş Arjantin'e kaptırdı.

Tuchel henüz tüm istatistikleri görmediğini ancak golden sonra İngiltere'nin topa sahip olma oranının önemli ölçüde düştüğünü kabul etti.

«Havadaki toplar için mücadele edemedik ve bu yüzden giderek daha derine, savunmaya çekildik. Bu planımızda yoktu ama durum böyle gelişti» dedi teknik direktör.

Takım rakip sahada topu tutamadığı için Arjantin üst üste ataklar geliştirme fırsatı buldu.

Arjantin savunmadaki boşlukları buldu

Tuchel, Arjantinli orta saha oyuncularının ikinci dalga hücumlarına katılmasının İngiltere için büyük bir sorun haline geldiğini kaydetti.

İngilizler, merkezden ileri koşan oyuncuları takip edemedi. Arjantin ise oluşan boş alanları kullanarak kanatlardan ve merkezden tehlikeli paslar gerçekleştirdi.

«Rakibin pasları en üst seviyedeydi. Topun kontrolünü yeniden ele almalıydık. Aksi takdirde baskıdan çıkmak ve inisiyatifi geri kazanmak imkansızdı» diye açıkladı Tuchel.

«Bu bizim futbol DNA'mıza işlememiş»

İngiltere teknik direktörü, mağlubiyeti sadece tek bir maçtaki hatalara bağlamadı. Top kontrolüne dayalı oyun tarzının İngiliz futbolunda İspanya, Arjantin veya Brezilya'daki kadar derin bir şekilde yerleşmediğini de söyledi.

«Bence topa sahip olmak belirleyici bir öneme sahip. Belki bu özellik İspanyol, Arjantinli ve Brezilyalıların futbolundaki gibi bizim futbol DNA'mıza işlememiştir» dedi uzman isim.

Ona göre, bu milli takımlar topu saklayarak oyunun temposunu yönetmeyi iyi biliyor. İngiltere ise baskı arttığında topu çabuk kaybedip savunmaya çekilmek zorunda kaldı.

Tuchel sorunu taktikten daha geniş bir perspektiften görüyor

İngiltere, Arjantinkarşısındaki mücadelede uzun süre önde götürdü. Ancak oyun sonundaki pasiflik, top kontrolünün kaybı ve savunmada oluşan boşluklar takımı final biletinden etti.

Tuchel'in açıklamalarından anlaşıldığı üzere, o mağlubiyetin sebebini sadece yanlış oyuncu değişiklikleri veya seçilen dizilişle değil, İngiliz futbolundaki sistemsel özelliklerle ilişkilendiriyor.

Sizce İngiltere'nin mağlubiyetine taktiksel bir hata mı sebep oldu, yoksa Tuchel'in dediği gibi sorun futbol tarzında mı?