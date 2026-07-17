Trump, 2026 Dünya Kupası finalinde şampiyona kupayı bizzat verecek

Arjantin ile İspanya arasındaki 2026 Dünya Kupası finali üst düzey bir konuğa ev sahipliği yapacak. ABD Başkanı Donald Trump, belirleyici maçı stadyumdan takip edecek ve kazanan takıma Dünya Kupası'nı takdim etme törenine katılacak.

Beyaz Saray, Trump'ın katılımını doğruladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump'ın 19 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Kupası finaline katılacağını duyurdu.

Leavitt basın toplantısında, «Başkan final maçına katılmayı dört gözle bekliyor» dedi. Trump'ın finalde hangi takımı destekleyeceği konusunda bilgi vermedi.

Finalden önce Trump, New York'taki Trump Tower'da düzenlenecek FIFA resepsiyonuna da katılacak.

Kupayı Trump takdim edecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce yaptığı açıklamada ABD Başkanı'nın şampiyon takıma Dünya Kupası'nı verme töreninde yer alacağını belirtmişti.

Böylece final sonrası kupa töreninde Trump ve FIFA başkanının sahaya birlikte çıkması bekleniyor.

Final New York'ta değil, New Jersey'de oynanacak

Arjantin ile İspanya arasındaki final maçı, FIFA takviminde New York New Jersey Stadium olarak geçen MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Arena New York şehrinde değil, yakınındaki New Jersey eyaletine bağlı East Rutherford şehrinde bulunuyor. Final 19 Temmuz'da yerel saatle 19:00'da başlayacak.

Trump bu stadyumda daha önce de kupa vermişti

ABD Başkanı, 2025 yılında aynı stadyumda düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası finaline de katılmıştı.

O maçta Chelsea, Paris Saint-Germain'i 3:0 mağlup etmişti. Trump kupa törenine katılarak FIFA başkanıyla birlikte kazananlara ödüllerini vermişti.

Kupa Messi'ye veya Rodri'ye verilecek

Arjantin, son şampiyon unvanıyla tarihindeki dördüncü Dünya Kupası için mücadele edecek. İspanya ise 2010'dan sonra ikinci kez dünya şampiyonu olma şansına sahip.

Final sona erdiğinde Donald Trump kupayı Lionel Messi veya İspanya kaptanı Rodri'nin ellerine teslim edecek.

Sizce Trump Dünya Kupası'nı hangi takımın kaptanına verecek?