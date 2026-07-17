Türkiye'deki düğünde geline ve damada 1,54 milyar som değerinde takı takıldı

Türkiye'nin köylerinden birinde gerçekleştirilen gösterişli düğün töreni sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Düğün sırasında geline ve damada toplam 6 milyon Türk lirası (yaklaşık 1,54 milyar somdan fazla) değerinde takı ve para hediye edilmesi dikkatleri üzerine çekti.

Edinilen bilgiye göre, toplanan hediyelerin 3 milyon liralık kısmı altın takılar şeklinde geline verildi. Geriye kalan 3 milyon lira nakit para ise damada hediye edildi. Akrabaların, yakınların ve çok sayıda misafirin katıldığı törende, yeni evli çift değerli hediyelerle tebrik edildi.

Habere göre, iki gün süren görkemli düğünde misafirler için büyük sofralar kuruldu ve 35 koyun kesildi. Bayram havasında geçen düğünde milli gelenekler, müzikler ve çeşitli gösteriler de düzenlendi.

Gelin ise törenin sonunda tüm misafirlere içtenlikle teşekkür ederek, kendisi için en büyük zenginliğin değerli hediyeler değil, mutlu ve sağlam bir aile kurmak olduğunu vurguladı.