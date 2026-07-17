Sivrisinekler artık havada yok edilecek: Fransa'da yenilikçi bir mikro drone tanıtıldı

·2·Teknoloji
Sivrisinekler artık havada yok edilecek: Fransa'da yenilikçi bir mikro drone tanıtıldı

İnsanlık yüzyıllardır sivrisineklerden korunmak için çeşitli kimyasal maddeler ve fiziksel engeller kullanmıştır. Ancak teknolojik gelişmeler bu alanda köklü bir değişim yaratmak üzere. Fransa merkezli Tornyol girişimi mühendisleri, sivrisinekleri havada yakalayıp yok edebilen benzersiz bir mikro drone'u başarıyla test etti. Bu gelişmeyi Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin kurucularından biri ve mühendis Alex Tussen, sadece 40 gram ağırlığındaki bu otonom cihazın, haşerelerle mücadelede tamamen yeni bir yaklaşım sunduğunu belirtti. Yazarlar bu icadı "sivrisinekleri tamamen yok etme yolunda atılmış belirleyici bir adım" olarak nitelendiriyor. Cihaz, kompakt boyutuna rağmen karmaşık teknolojik sistemlerle donatılmış durumda.

Akustik algılama ve yapay zeka

Drone'un çalışma prensibi karmaşık bir akustik algılama sistemine dayanıyor. Cihaz; akıllı telefon mikrofonu, ultrasonik sensör ve sinyal işleme için özel bir yazılım içeriyor. Sistem, ultrasonik darbeler yayarak ve bunların yankısını alarak, böcek kanatlarının çırpınışından kaynaklanan Doppler sinyalini analiz ediyor.

En ilginç yanı ise, drone'un faydalı böcekleri zararlılardan ayırt edebilmesidir. Örneğin, kanat çırpma frekansını analiz ederek arılara zarar vermiyor. Ayrıca sistem, sivrisineğin türünü ve hatta cinsiyetini belirleme yeteneğine de sahip. Hedef belirlendiğinde drone ona yaklaşıyor ve kendi pervaneleri yardımıyla böceği havada etkisiz hale getiriyor.

Proje yazarlarının hesaplamalarına göre, bu modelden 10 adet drone yaklaşık 1 kilometrekarelik bir alanı tamamen kontrol edebiliyor. Bu durum; tarım arazileri, şehir parkları ve konut komplekslerini zararlı böceklerden korumada yüksek verimlilik vaat ediyor. Tornyol şirketi, önümüzdeki haftalarda cihazın tam entegre donanım sürümünü kamuoyuna sunmayı planlıyor.

Sağlık için küresel önemi

Sivrisinekler sadece rahatsız edici böcekler değil, aynı zamanda tehlikeli hastalıkların taşıyıcılarıdır. İstatistiklere göre, sivrisinekler yoluyla bulaşan çeşitli hastalıklar nedeniyle her yıl dünya genelinde 700 binden fazla insan hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle, böyle bir teknolojinin uygulamaya konulması dünya sağlık sistemi için büyük önem taşımaktadır.

Özbekistan gibi sıcak iklime sahip bölgelerde de yaz aylarında sivrisineklerin neden olduğu rahatsızlıklar ve hastalıklar güncel sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Gelecekte bu tür otonom drone'ların yaygın kullanımı, kimyasal ilaçlara olan ihtiyacı azaltabilir ve ekolojik açıdan güvenli bir mücadele yöntemi sağlayabilir.

TeknolojiDroneİnovasyonTıpFransa
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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