Trent Alexander-Arnold, Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanlar hakkında konuştu

·1·Spor
Trent Alexander-Arnold, Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanlar hakkında konuştu

Real Madrid savunma oyuncusu Trent Alexander-Arnold, takımın yeni sezon öncesi hazırlık süreci ve teknik direktör Jose Mourinho ile çalışma deneyimi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Valdebebas tesislerinde devam eden antrenmanlar, yüksek yoğunluğu ve teknik direktörün katı talepleriyle dikkat çekiyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

İngiliz futbolcuya göre, 2026-2027 sezon öncesi hazırlık dönemi beklendiği gibi zorlu geçiyor. Madrid'in kavurucu sıcağında yapılan çift antrenmanlar, oyunculardan fiziksel ve zihinsel dayanıklılık talep ediyor. Alexander-Arnold, kulübün resmi kanallarına verdiği röportajda takım içindeki atmosfer ve çalışma düzeni hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun tarzı ve yüksek standartlar

Jose Mourinho, Madrid kulübüne ikinci kez döndükten sonra takımda disiplin ve standartları yeni bir seviyeye taşıdı. Trent Alexander-Arnold, daha önce rakip olarak karşılaştığı teknik direktörüyle aynı takımda çalışmaktan duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Portekizli çalıştırıcının prensiplerinin oldukça katı olduğunu vurguladı.

"Mourinho ile çalışmak mı? Her şey harika. Bu teknik direktöre her zaman hayranlık duymuşumdur. Onunla ve ekibiyle birlikte çalışmak benim için büyük bir zevk. Çok talepkar ve yoğunluğa büyük önem veriyor. Ondan öğreneceğimiz çok şey var ve yeni bilgiler edinmeye hazırız," dedi savunma oyuncusu.

Alexander-Arnold, yaz tatili boyunca da formunu korumaya çalıştığını belirtti. İlk iki haftalık dinlenmenin ardından koşu ve fiziksel yüklemeler üzerinde çalışarak antrenmanlar başlayana kadar hazır hale geldiğini ifade etti. Bu durum, Mourinho'nun ağır idmanlarına hızlıca uyum sağlamasına olanak tanıdı.

Yeni sezondaki hedefler

Real Madrid takımı bu sezon tüm kulvarlarda şampiyonluğu hedefliyor. Alexander-Arnold, deneyimli teknik direktörün önderliğinde takımın birçok kupa kazanabileceğine inanıyor. Oyuncular, hocanın felsefesini anlamaya ve sahaya yansıtmaya çalışıyor.

Kulübün Valdebebas'taki tesislerinde gerçekleştirilen kamplar, sadece fiziksel hazırlık değil, aynı zamanda taktiksel gelişim süreci olarak da görülüyor. Mourinho, her oyuncudan maksimum düzeyde özveri talep ediyor, bu da takımın genel seviyesinin yükselmesine katkı sağlıyor.

Bilgi olarak, Trent Alexander-Arnold geçtiğimiz transfer dönemlerinde Real Madrid kadrosuna katılan en ses getiren transferlerden biri olmuştu. Şimdi ise dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin yönetiminde yeni yeteneklerini keşfetmeye çalışıyor.

Real MadridJose MourinhoTrent Alexander-ArnoldFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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