Atletico Madrid başkanı Julian Alvarez'in geleceği hakkında sert açıklamalarda bulundu

İspanyol futbolunda transfer piyasasının en sıcak konularından biri olan Julian Alvarez'in geleceği hakkında Atletico Madrid kulübü başkanı Enrique Cerezo net bir duruş sergiledi. Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta tarafından dile getirilen ilgi ve verilen sürelere yanıt olarak, Madrid kulübü yönetimi Arjantinli forveti bırakmayacaklarını açıkça belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre, 2026 Dünya Kupası sırasında Julian Alvarez kulüpten ayrılma isteğini kamuoyuna açıklamıştı. Bu durum Barcelona gibi dev kulüplerin dikkatini çekti ve Katalan ekibi oyuncu için resmi bir teklif sundu. Ancak Atletico Madrid başkanı, bu konuda herhangi bir müzakereye yer olmadığını ve futbolcunun mevcut sözleşmesine uygun olarak takımda kalacağını ifade ediyor.

Barcelona'nın ültimatomu ve Laporta'nın duruşu

Barcelona başkanı Joan Laporta, daha önce verdiği bir röportajda Atletico Madrid'e gönderilen teklifin süresinin sonsuz olmadığını vurgulamıştı. Laporta'ya göre, kulübün teknik heyetinin istediği oyuncuyu almak için tüm çabalar gösterildi ancak "kimsenin oyuncağı olmamak" adına teklif için bir son tarih belirlendi. Goal.com, Laporta'nın "Kendi tempomuzu biz belirleriz, teklifimiz sonsuza kadar geçerli değil" sözlerini aktardı.

Katalan ekibinin başkanı, iki kulüp arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ancak transfer konusunda baskı yapma niyetinde olmadığını da ekledi. Laporta'ya göre, eğer Atletico Madrid'de bir alternatif gelişirse Barcelona'nın teklifi değerlendirilmeye açık kalacaktır. Ancak bu açıklamalar Madrid tarafının kararını değiştirmeye yetmedi.

Enrique Cerezo'nun yanıtı

Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo, basına verdiği yanıtta Joan Laporta ile dostane ilişkileri olduğunu kabul etti ancak transfer konusunda tavizsiz olduğunu gösterdi. Cerezo, "Joan Laporta iyi bir dost ve harika bir başkan. O da, sizler de Julian Alvarez'in gelecek sezon nerede oynayacağını çok iyi biliyorsunuz" dedi.

Başkan, futbolcunun transfer talebine de değindi. Ona göre insanlar hayatta hata yapabilir ve bu durumun hoş görülmesi gerekir. En önemlisi, Alvarez'in Atletico Madrid ile 2030 Haziran ayına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmesi olması ve Diego Simeone'nin planlarının merkezinde yer almasıdır.

Bu durumun, İspanya ligindeki iki rakip kulüp arasındaki rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor. Julian Alvarez gibi dünya çapında bir forvetin takımda kalması, Atletico Madrid için sadece sportif sonuçlar açısından değil, kulüp imajı açısından da büyük önem taşıyor. Şimdilik Arjantinli forvet Madrid'de kalacak gibi görünüyor, ancak transfer dönemi kapanana kadar durumun değişme ihtimali her zaman mevcut.