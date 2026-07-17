Tesla dünyanın ilk Megacharger istasyonunu açtı: Bir kamyon için 1200 kW güç

·3·Teknoloji
Tesla dünyanın ilk Megacharger istasyonunu açtı: Bir kamyon için 1200 kW güç

Elektrikli araç pazarının lideri Tesla, ağır yük taşıyan Tesla Semi kamyonları için tasarlanmış dünyanın ilk halka açık Megacharger şarj istasyonunu resmen hizmete açtı. Bu proje, ticari taşımacılığın elektrifikasyonunda atılan en önemli adımlardan biri olup, kamyon şarj hızında tamamen yeni bir standart belirliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Yeni tesis, Kaliforniya eyaletinin Bloomington şehrinde, Los Angeles'ın doğusunda yer alıyor. ixbt.com'a göre istasyon, her biri 1,2 MW (1200 kW) değerine kadar tepe gücü sağlama kapasitesine sahip altı özel şarj noktasından oluşuyor. Bu değer, günümüzde ticari amaçla kullanılan en güçlü şarj sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Teknolojik üstünlük ve hız

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla'nın binek otomobiller için tasarladığı en modern dördüncü nesil Supercharger istasyonları maksimum 500 kW güç sunuyor. Megacharger ise bunun iki katından fazla güç kapasitesine sahip. Bu yüksek değer, Tesla Semi gibi devasa bataryalı kamyonların kısa sürede şarj edilmesini ve uzun mesafeli lojistik süreçlerinde bekleme sürelerinin minimize edilmesini sağlıyor.

Şu anda bu istasyonun Tesla Semi sürücüleri ve operatörleri için açık olduğu duyuruldu. Uzmanlara göre, bu tür bir altyapının ortaya çıkışı, lojistik şirketlerinin dizel yakıttan vazgeçip elektrikli çekicilere geçişini önemli ölçüde hızlandıracak. Bu durum sadece ekonomik verimlilik açısından değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıyor.

Lojistik sektöründe yeni bir dönem

Tesla, gelecekte Megacharger ağını ABD'nin ana ulaşım güzergahları boyunca genişletmeyi planlıyor. Bu strateji, nakliye filosu sahipleri için Tesla Semi modellerinin kullanımını daha kolay ve güvenilir hale getirecek. Gigafactory Nevada fabrikasında Tesla Semi kamyonlarının seri üretimine başlanması da bu altyapıya olan talebi artırıyor.

Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de bu tür teknolojiler gelecekte büyük ilgi uyandırabilir. Ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaştığı bir dönemde, ağır vasıtalar için bu tür yüksek güçlü çözümlerin hayata geçirilmesi, uluslararası taşımacılık sektörünü kökten değiştirebilecek küresel bir eğilimdir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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