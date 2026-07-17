Kanada'da bir yük treni alevler arasında kaldı

Kanada'nın Ontario eyaletinin kuzeyinde seyir halindeki bir yük treni, şiddetli orman yangını nedeniyle alevler arasında kaldı. Makinist kabininden çekilen dehşet verici görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgiye göre yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin demir yolunun çevresini sarması üzerine lokomotif ekibi güvenliği ön planda tutarak treni durdurdu ve tehlikeli bölgeyi yaya olarak terk etmek zorunda kaldı.

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Trene verilen hasarın boyutu henüz açıklanmadı.

Şu anda Ontario'nun kuzeyinde devam eden büyük orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Uzmanlar, sıcak hava ve şiddetli rüzgarın yangının hızla yayılmasına neden olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin yüksek alarm durumunda çalıştığını belirtiyor.