Trump'tan Şok Açıklama: «Çin 2020 Seçimlerine Müdahale Etti, Veri Çaldı»

·26·Dünya
Trump'tan Şok Açıklama: «Çin 2020 Seçimlerine Müdahale Etti, Veri Çaldı»

ABD Başkanı Donald Trump, ulusa seslendiği acil durum konuşmasında ülkenin seçim sistemindeki ciddi «zayıflıklara» değinerek, bugüne kadar gizli tutulan istihbarat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Pekin yönetimi, 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmek için ABD tarihindeki en büyük siber operasyonlardan birini gerçekleştirmiş olabilir.

Zamin.uz Beyaz Saray'dan yapılan 25 dakikalık canlı yayının detaylarını ve Trump tarafından ortaya atılan şok iddiaları sunuyor.

Trump'ın Şok Açıklaması: Temel Rakamlar ve İddialar

Başkan Trump, 17 Temmuz günü Beyaz Saray'ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayında konuşarak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2020 seçim kampanyası dönemindeki olası müdahalesine dair istihbarat materyallerini açıkladı. Söz konusu konuşmada öne sürülen en önemli iddialar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Konu / İddia

Detaylı Bilgiler

Sızdırılan Veriler

Çin, 220 milyon Amerikalı seçmenin kişisel verilerini (isim, telefon, ev adresi, parti üyeliği) çalmış, satın almış veya siber saldırılar yoluyla ele geçirmiştir.

Yasadışı Kayıt

Dört eyalette, ABD vatandaşı olmayan yaklaşık 278 bin kişi seçmen olarak kaydedilmiştir.

Pekin'in Amaçları

Donald Trump'ın seçimdeki mağlubiyetini sağlamak, oyları değiştirmek ve Beyaz Saray liderine karşı eleştirel materyaller yazan gazetecilere büyük miktarda ödeme yapmak.

Müdahale Nedenleri

Trump yönetimi tarafından Çin'e karşı uygulanan milyarlarca dolarlık gümrük vergileri ve ABD'nin askeri gücünü artırma planları.

«Derin Devlet» Suçlanıyor: Trump İstihbarat Kurumlarını Hedef Aldı

Donald Trump, bu gizli istihbarat bilgilerinin neden uzun yıllar boyunca kamuoyundan ve bizzat başkandan saklandığına açıklık getirdi. Bu konuda ABD istihbarat teşkilatları içindeki «derin devlet» (deep state) temsilcilerini doğrudan suçladı.

«Çin'in seçimlerimize yaptığı müdahaleyi kasten gizlediler. Bu bilgileri sır tutarak sadece Amerikan halkını değil, devlet başkanını da kandırdılar» dedi Trump.

Bu bağlamda Başkan; Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Adalet Bakanlığı, FBI ve CIA dahil olmak üzere bir dizi güçlü kuruma talimat vererek, söz konusu durumun derhal tam kapsamlı soruşturulması çağrısında bulundu. Verilerin gizlenmesinde rol oynayan tüm sorumluların görevden alınmasını ve yeterli delil olması durumunda haklarında cezai işlem başlatılmasını talep etti.

Ayrıca Trump, ABD seçim sistemindeki bu tür zayıflıklardan sadece Çin'in değil; Rusya, İran, Kuzey Kore ve diğer rakip devletlerin de kendi çıkarları doğrultusunda yararlanabileceği konusunda uyardı.

Not: Şu ana kadar ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılan bu ciddi iddialara ilişkin bağımsız analistlerin ve resmi soruşturma kurumlarının nihai sonuçları kamuoyuna sunulmamıştır.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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