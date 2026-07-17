Rusya'da göçmenler için telefon zorunlu mu? Özbekistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Rusya'ya gidecek tüm göçmenlerin özel bir cep telefonu satın almasının zorunlu olacağına dair haberler geniş çapta yayıldı. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, bu yorumların gerçeği tam olarak yansıtmadığını bildirdi.

Yasa henüz kabul edilmedi

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Omonulla Fayziyev'e göre, göçmenlerin cep telefonuyla donatılmasına ilişkin kural şu an için sadece bir yasa tasarısı kapsamında tartışılıyor.

Yani, Rusya'ya gelen tüm yabancılar için yeni bir telefon satın alma zorunluluğu henüz resmen yürürlüğe girmiş değil.

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov daha önce, gelecekte uzun süreli veya çalışma amaçlı gelen göçmenlerin telefonlarında bir elektronik profil bulunmasının planlandığını söylemişti. Sözleri, bazı yayın organlarında «her göçmen telefon satın alacak» şeklinde haberleştirildi.

Yeni telefon herkes için zorunlu değil

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, tartışılan şartın tüm yabancı ülke vatandaşlarına eşit şekilde uygulanmayacağı vurgulandı.

Özel bir cihaz satın alma gerekliliği şu durumlarda ortaya çıkabilir:

göçmenin hiç cep telefonunun olmaması;

mevcut telefonun «Amina» uygulamasını yüklemeye uygun olmaması;

cihazın uygulamanın teknik gereksinimlerini desteklememesi.

Bu nedenle, «Rusya'ya giden her göçmen mutlaka yeni bir telefon satın almak zorundadır» şeklindeki haberler yanlış bir yorumdur.

«Amina» uygulaması ne için gerekli?

«Amina», göçmenlerin uzaktan kaydını tutmak ve bulundukları yer hakkındaki bilgileri ilgili makamlara sunmak için geliştirilmiş bir mobil uygulamadır.

Uygulama, 1 Eylül 2025'ten itibaren Moskova ve Moskova bölgesindeki belirli kategorilerdeki vizesiz göçmenler için pilot uygulama olarak başlatıldı. Uygulamayı kullanmak için geçerli bir yabancı vatandaş kartı gereklidir.

İgor Zubov'a göre, gelecekte elektronik profil aracılığıyla göçmenin belgelerinin süresinin dolmak üzere olduğu veya devlet kurumuna gitmesi gerektiği konusunda bildirim gönderilmesi de planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı resmi kararların beklenmesi çağrısında bulundu

Omonulla Fayziyev, yayılan haberlerin yasa yürürlüğe girmiş gibi algılanmaması gerektiğini belirtti. Girişimin nihai şekli, kimlere uygulanacağı ve yürürlüğe giriş tarihi henüz onaylanmadı.

Bu nedenle, Rusya'da çalışan veya oraya gitmeyi planlayan Özbekistan vatandaşlarına sadece resmi makamların duyurularını dikkate almaları ve doğrulanmamış haberlere dayanarak telefon satın almakta acele etmemeleri tavsiye edilir.

Sizce göçmenlerin konumunun mobil uygulama aracılığıyla takip edilmesi doğru bir karar mı?