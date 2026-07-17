Lionel Messi bir Altın Top'a daha mı gidiyor: Arjantin kaptanı 9. ödülü hak ediyor mu?

Dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi, 39 yaşında olmasına rağmen fenomenal performansıyla taraftarları ve uzmanları şaşırtmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı oynanan dramatik maç, Messi'nin hala kritik anlarda oyunun kaderini değiştirebilen tek güç olduğunu gösterdi. Son dakikalardaki usta işi pasının Lautaro Martinez tarafından gole çevrilmesi, Arjantin'i finale taşıdı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Goal.com'un analiz makalesine göre, Lionel Messi Kuzey Amerika'da düzenlenen bu turnuvanın en etkili ismi konumunda. Eğer Arjantin finalde İspanya'yı yenip şampiyonluk unvanını koruyabilirse, Messi dokuzuncu "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için ana aday haline gelecek. Bu, sadece MLS'teki parlak performansı için değil, aynı zamanda milli takımdaki liderlik yetenekleri için de hak edilmiş bir ödül olabilir.

Finale giden yol ve Messi'nin rolü

Arjantin milli takımı finale kadar kolay bir yol izlemedi. Grup aşamasındaki güven verici oyunların ardından, eleme turlarında Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre gibi takımlara karşı Lionel Scaloni'nin öğrencileri oldukça zorlandı. İki kez uzatmalarda galip gelmek zorunda kaldılar. Ancak takımın en zor anlarında Messi sahada soğukkanlılığını koruyarak arkadaşlarını ileriye taşıdı.

Katar'daki 2022 şampiyon kadrosundan, Messi'nin yakın yardımcısı Angel Di Maria da dahil olmak üzere dokuz oyuncunun eksikliği hissediliyor. Di Maria'sız Arjantin kanatlarda hız konusunda sorunlar yaşadı, ancak takımın iradesi ve Messi'nin aurasına olan inançları onları bir kez daha finale çıkardı. İngiltere'ye karşı oynanan maçın son 30 dakikasında Messi, rakip savunmayı kelimenin tam anlamıyla darmadağın etti.

İspanya ile karşılaşma ve yeni neslin meydan okuması

Final maçı sadece iki güçlü takımın değil, aynı zamanda iki nesil temsilcisinin mücadelesine sahne olacak. Lionel Messi, "Barcelona"daki varisi olarak görülen genç yetenek Lamine Yamal liderliğindeki İspanya'ya karşı sahaya çıkacak. Bu karşılaşmada Arjantin dışarıdan bakıldığında zayıf taraf olarak görülse de, Messi'nin galibiyete olan doymak bilmez tutkusu her türlü tahmini boşa çıkarabilir.

Uzmanlar, Messi'nin MLS'te Inter Miami formasıyla sergilediği sonuçlar ve milli takımdaki kahramanlıklarıyla 9. Altın Top'unu almaya tamamen hak kazandığını belirtiyor. Sahadaki her hareketi, rakip savunmacılar tarafından sıkıştırıldığı durumlarda bile mükemmel çözümler bulabilmesi, futbol tarihindeki en büyük oyuncu statüsünü bir kez daha kanıtlıyor.

Final karşılaşmasının Messi'nin kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biri olması bekleniyor. Eğer bir kez daha altın kupayı başının üzerinde yükseltirse, yıl sonunda verilecek en prestijli bireysel ödül olan "Altın Top" yarışında ona rakip bulmak zor olacak.

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