Yeni Rolls-Royce Spectre: Güç arttı ve menzil 620 kilometreye ulaştı

Rolls-Royce, elektrikli coupe modeli Spectre'yi güncelledi. Series II olarak adlandırılan bu model; daha uzun menzil, genişletilmiş kişiselleştirme seçenekleri ve markanın tarihindeki en yüksek güç ile tanıtıldı. İngiliz lüks markası, ilk elektrikli otomobilini dört yıl önce tanıtmıştı. O günden bu yana araç, V12 motorlu Ghost ve Phantom modellerini geride bırakarak Cullinan SUV'den sonra şirketin en çok satan ikinci otomobili haline geldi. Bu haberi Autocar.co.uk bildiriyor. aktarıyor.

Series II modeli, Rolls-Royce'un 2027'de beklenen ikinci elektrikli otomobilinde de kullanılması öngörülen bir dizi teknik yeniliği bünyesinde barındırıyor. En önemli yenilik, BMW tarafından sağlanan yeni batarya hücresi teknolojisidir. Bu, Spectre'nin maksimum menzilini yüzde 18 artırarak 529 kilometreden 627 kilometreye (390 mil) çıkardı ve şarj süresini yüzde 14 kısalttı.

Yeni Gen6 silindirik hücreler, güncellenmiş BMW i7 modelindekilerle aynı olup, daha iyi soğutma sistemi ve yüksek enerji yoğunluğu sayesinde verimliliği artırıyor. Buna rağmen Spectre, hala 400V elektrik mimarisini kullanmaya devam ediyor. Otomobilin her iki versiyonu da artık daha güçlü: standart çift motorlu, dört tekerlekten çekişli güç ünitesi 577 beygirden 593 beygire yükseltildi.

Spor odaklı Black Badge versiyonu ise 21 beygir güç kazanarak toplam 671 beygire ulaştı; bu değer Le Mans hiper otomobilleriyle eşdeğerdir. Tork değeri de önemli ölçüde arttı: standart Series II modeli 1015 Nm tork üretirken, Black Badge versiyonu Spirited modunda 1100 Nm tork sunabiliyor. Ayrıca, Rolls-Royce Bespoke departmanı aracılığıyla müşteriler için otomobili kişiselleştirmenin yeni ve özel yolları oluşturuldu.