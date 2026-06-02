Bentley Flying Spur yenilendi: Yeni tasarım ve 671 beygirlik S versiyonu

·48·Otomobil
Bentley Flying Spur yenilendi: Yeni tasarım ve 671 beygirlik S versiyonu

Bentley, Flying Spur modelini yenileyerek dış görünümünü Continental GT stiline uyarladı ve spor odaklı S modelini yeniden tanıttı. Tasarımdaki en büyük değişiklik, geleneksel dört farlı ön kısımdan vazgeçilerek iki farlı sisteme geçilmesi oldu. Bu, yeni Spur'u S2 üretiminin durdurulmasından 64 yıl sonra iki farlı ilk Bentley sedanı yaptı. Bu haberi Autocar.co.uk bildiriyor .

Otomobilin dış görünümünde başka değişiklikler de mevcut: ön çamurluklardaki küçük hava girişleri kaldırıldı ve bagaj kapağının yüzeyi daha pürüzsüz hale getirildi. S versiyonu artık 4,0 litrelik V8 biturbo motor ve bir elektrik motorundan oluşan hibrit (plug-in hybrid) güç ünitesi ile donatıldı. Sistem toplamda 671 beygir gücü ve 686 lb-ft tork sunuyor.

Güç, sekiz ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ve elektronik sınırlı kaymalı diferansiyel aracılığıyla tüm tekerleklere aktarılıyor. Bu, 2,5 tonluk limuzinin 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Otomobilin maksimum hızı saatte 307 km (191 mph) olarak belirlendi.

Yeni Flying Spur S modeli, maksimum sportif karakter sağlamak için özel olarak ayarlanmış aktif viraj demirleri ve amortisörlerle donatıldı. İç mekanda ise özel Bentley Batur için geliştirilen Naim for Mulliner ses sistemi bulunuyor ve bu opsiyonun vergisiz fiyatı 25.000 sterlin.

Yeni Bentley Flying Spur için siparişler alınmaya başlandı. Araçların müşterilere teslimatının bu yılın Ekim ve Aralık ayları arasında yapılması planlanıyor.

BentleyFlying SpurOtomobilHibritLüks
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editör

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