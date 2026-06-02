Tarihteki ilk projeksiyon ekranlı Volga: K50, K40 ve C50 donanımları

Yeni Volga markası, Rusya pazarı için tasarlanan tüm modellerinin teknik özelliklerini ve donanım paketlerini resmen açıkladı. Ürün gamında iki crossover — K40 (Geely Atlas tabanlı) ve K50 (Geely Monjaro tabanlı) ile C50 sedan (Geely Preface tabanlı) yer alıyor. Her model müşterilere üç farklı donanım seviyesinde sunulacak. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Volga K40 crossover, "Standart", "Konfor" ve "Premium" versiyonlarıyla satışa çıkacak. Başlangıç modeli, 147 beygir gücünde 1,5 litrelik motor ve 7 ileri robotize şanzımanla donatılacak. Üst versiyonlar ise 200 beygir gücünde 2,0 litrelik motor, 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelecek. Standart donanımda 18 inç jantlar, eko-deri iç döşeme ve hız sabitleyici bulunuyor.

Volga C50 sedan da üç farklı donanım seviyesinde sunuluyor. Baz versiyonu 150 beygir gücünde 2,0 litrelik turbo motor ve 7 ileri robot şanzımanla donatılmışken, üst modifikasyonlarda motor gücü 200 beygire kadar çıkarılmış. Aracın iç mekanı siyah tavan döşemesi ve eko-deri ile dekore edilmiş olup, tüm koltuklar ısıtma sistemi ve çift bölgeli klima kontrolü ile donatılmıştır.

En pahalı ve lüks model olan Volga K50, süet tavan döşemesi, projeksiyon ekranı ve 11 hoparlörlü ses sistemiyle öne çıkıyor. Ayrıca bu modelde adaptif hız sabitleyici, 360 derece görüş kamerası ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj gibi modern teknolojiler mevcut. Araçlar gümüş, açık yeşil ve parlak mavi metalik dahil olmak üzere beş farklı renkte satılacak.