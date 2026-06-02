Tenet T8 crossover modelinin yeni beş koltuklu ve önden çekişli versiyonu tanıtıldı

·24·Otomobil
Tenet T8 crossover modelinin yeni beş koltuklu ve önden çekişli versiyonu tanıtıldı

Rus markası Tenet, amiral gemisi crossover modeli T8'in yeni bir versiyonunu duyurdu. Artık bu model, yedi koltuklu seçeneğinin yanı sıra şehir içi kullanım için tasarlanmış beş koltuklu ve önden çekişli (FWD) konfigürasyonda da satışa sunulacak. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildiriliyor .

Şirket temsilcileri, yeni modifikasyonun üretim kararının müşteri geri bildirimlerine dayanarak alındığını belirtti. Birçok sürücü, şehir içinde hareket etmek için daha manevra kabiliyeti yüksek ve ekonomik bir versiyona ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Yeni Tenet T8, 186 beygir gücünde 1,6 litrelik turbo motor ve 7 ileri çift kavramalı "ıslak" robotize şanzıman ile donatılmıştır.

Aracın teknik özellikleri de dikkat çekici: karma döngüde yakıt tüketimi 100 km'de 7,7 litredir. İç mekanda 15,6 inçlik multimedya ekranı, 10,3 inçlik dijital gösterge paneli, panoramik tavan, çift bölgeli klima kontrolü ve 8 hoparlörlü ses sistemi bulunmaktadır. Ayrıca tüm koltuklar, direksiyon ve ön cam ısıtma özelliklerini içeren kapsamlı bir kış paketi de mevcuttur.

Crossover'ın bagaj hacmi 889 litre olup, arka koltuklar katlandığında bu değer 1930 litreye kadar çıkmaktadır. Araç, Kaluga'daki "AGR" holding fabrikasında üretilmektedir. Model, yerel iklim ve yol koşullarına göre uyarlanmıştır: gövde özel korozyon önleyici işlemden geçirilmiş, alt kısım ise reaktiflere ve çakıllara karşı korunmuştur.

TenetTenet T8CrossoverOtomobilRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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