BMW M2 İlk Kez Dört Çeker xDrive Sistemine Kavuştu

·152·Otomobil
BMW M2 İlk Kez Dört Çeker xDrive Sistemine Kavuştu

BMW, popüler modeli BMW M2'yi ilk kez dört çeker xDrive sistemiyle donattı. Bu yenilik sayesinde artık M serisindeki tüm otomobiller iki çeker aks seçeneğiyle satın alınabiliyor. Yeni BMW M2 xDrive'ın yaz sonunda satışa sunulması bekleniyor ve fiyatı 74.255 sterlinden başlıyor; bu da standart arkadan itişli modelden yaklaşık 4.000 sterlin daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Autocar.co.uk haber veriyor.

Otomobil, mevcut BMW M2'deki gibi 3,0 litrelik turboşarjlı S58 altı silindirli motorla donatılmıştır. Ancak, M Ignite adlı yeni bir yanma teknolojisi entegre edilmiştir. Bu teknoloji, 2026'nın ortalarından itibaren tüm M modellerinde Euro 7 emisyon standartlarına uyumu sağlamak için uygulanacaktır. BMW yetkililerine göre, yarış teknolojilerine dayanan bu çözüm, yüksek yüklerde yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Yeni xDrive sistemi sayesinde BMW M2'nin 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 4,0 saniyeden 3,7 saniyeye düştü. Otomobil, arka aks boyunca gücü dağıtarak yol tutuşunu iyileştiren Aktif M diferansiyeli ile donatılmıştır. Bu sayede sürücü, her türlü hava ve yol koşulunda değişmeyen M gücünü hissedebilmektedir.

Normal sürüş modunda BMW M2 xDrive gücü yalnızca arka tekerleklere iletir, ön tekerlekler ise yalnızca ek çekiş gerektiğinde devreye girer. Ayrıca, DSC sistemi kapatıldığında araç tamamen arkadan itişli moda geçirilebilir. Belirtmek gerekir ki, arkadan itişli modelin aksine, xDrive versiyonu yalnızca otomatik şanzımanla sunulmaktadır.

BMWBMW M2OtomobilXdriveSpor Otomobil
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Lada Iskra TMS Tanıtıldı: 218 BG ve Sıralı ŞanzımanBugün, 12:54Toyota Highlander alternatifi GAC S9 Rusya'da 6,8 milyon rubleden satıştaBugün, 11:58En İyi Elektrikli Otomobil: Size Eksik Gelen O ModelBugün, 10:58Fiat Grizzly Crossover'ı Grande Panda Modelinin Ağabeyi Olarak TanıtıldıBugün, 10:58Lada Azimut Crossover'ı PMEF-2026 Fuarı'nda TanıtıldıBugün, 10:22Yeni Lada Niva Legend Tanıtıldı: Daha Güçlü Motor ve Yenilenen SüspansiyonBugün, 08:24
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Otomobil haberler

Papa yeni elektrikli otomobile bindi, Ferrari hisseleri çakıldı (video)
Ünlü marka Özbekistan'da otomobil üretmeyi planlıyor
BYD yeni amiral gemisi SUV modeli Hiace 08'i tanıttı
BYD Yuan Plus'ın üçüncü nesli 21 Mayıs'ta tanıtılacak
850 beygir gücündeki zırhlı pikap Rezvani Fortress tanıtıldı
Zeekr artık lider değil: Çin'in en akıllı otomobilleri açıklandı
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class'a rakip lüks sedan
Rusya'da RAM pick-up'larına talep keskin bir şekilde arttı: Satış hacmi yüzde 121 büyüdü