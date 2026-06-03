BMW M2 İlk Kez Dört Çeker xDrive Sistemine Kavuştu

BMW, popüler modeli BMW M2'yi ilk kez dört çeker xDrive sistemiyle donattı. Bu yenilik sayesinde artık M serisindeki tüm otomobiller iki çeker aks seçeneğiyle satın alınabiliyor. Yeni BMW M2 xDrive'ın yaz sonunda satışa sunulması bekleniyor ve fiyatı 74.255 sterlinden başlıyor; bu da standart arkadan itişli modelden yaklaşık 4.000 sterlin daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Autocar.co.uk haber veriyor.

Otomobil, mevcut BMW M2'deki gibi 3,0 litrelik turboşarjlı S58 altı silindirli motorla donatılmıştır. Ancak, M Ignite adlı yeni bir yanma teknolojisi entegre edilmiştir. Bu teknoloji, 2026'nın ortalarından itibaren tüm M modellerinde Euro 7 emisyon standartlarına uyumu sağlamak için uygulanacaktır. BMW yetkililerine göre, yarış teknolojilerine dayanan bu çözüm, yüksek yüklerde yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Yeni xDrive sistemi sayesinde BMW M2'nin 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 4,0 saniyeden 3,7 saniyeye düştü. Otomobil, arka aks boyunca gücü dağıtarak yol tutuşunu iyileştiren Aktif M diferansiyeli ile donatılmıştır. Bu sayede sürücü, her türlü hava ve yol koşulunda değişmeyen M gücünü hissedebilmektedir.

Normal sürüş modunda BMW M2 xDrive gücü yalnızca arka tekerleklere iletir, ön tekerlekler ise yalnızca ek çekiş gerektiğinde devreye girer. Ayrıca, DSC sistemi kapatıldığında araç tamamen arkadan itişli moda geçirilebilir. Belirtmek gerekir ki, arkadan itişli modelin aksine, xDrive versiyonu yalnızca otomatik şanzımanla sunulmaktadır.