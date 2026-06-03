Lada Niva Travel, Lada Vesta'nın En Güçlü Motoruna Kavuştu

·389·Otomobil
Lada Niva Travel, Lada Vesta'nın En Güçlü Motoruna Kavuştu

AvtoVAZ, özel sipariş üzerine Lada Vesta modelinden alınan 122 beygir gücündeki VAZ-21179 Evo motoruyla donatılmış nadir bir Lada Niva Travel otomobilini deneysel olarak monte etti. Bu ünitenin montajı için mühendisler onu boyuna yerleşime uyarlamak zorunda kaldı. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Dış görünüşüyle bu Lada Niva Travel, standart 90 beygirlik versiyondan neredeyse farksızdır; tüm temel değişiklikler kaputun altında yapılmıştır. Yapısal olarak böyle bir çözümün mümkün olmasının nedeni, temel 90 beygirlik VAZ-11184 motorunun halihazırda VAZ-21179 bloğu ve VAZ-11182 silindir kafasının bir kombinasyonundan oluşmasıydı.

Aracın şanzımanı standart durumda bırakılmış olup, geliştirilmiş beş vitesli manuel şanzımandır. Ancak kaynaklara göre, bu güçlü versiyonun seri üretimi için şimdilik bir plan bulunmuyor.

Bunun temel nedeni ekonomik faktörlerle ilgilidir: 90 beygirlik motor ÖTV'den kaçınmayı sağlar ve şanzımanda minimum değişiklik gerektirir. 122 beygirlik ünite ise fabrika için maliyetli olabilir ve yüksek tork nedeniyle ek teknik zorluklar yaratabilir.

Hatırlatmak isteriz ki, AvtoVAZ daha önce 1.7 litrelik ve 83 beygir gücündeki eski Lada Niva Travel versiyonlarının üretimini durdurmuştu. Şu anda üretim hattından sadece 90 beygir gücündeki güncellenmiş modeller çıkıyor.

Lada NivaLada VestaAvtoVAZOtomobilRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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