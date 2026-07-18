Arsenal, Kuzey Londra rakibi Tottenham'ın yeteneğini kadrosuna katıyor

Londra kulübü Arsenal, yaz transfer dönemindeki hareketliliğini sürdürerek, ezeli rakibi Tottenham'ın en yetenekli genç savunmacılarından biri olan Elijah Upson ile anlaşmaya vardı. 18 yaşındaki stoper, Spurs ile yeni sözleşme imzalamayı reddetti ve artık serbest oyuncu olarak Topçular'a katılıyor. Bu haberi Goal.com duyurdu. bildiriyor.

Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, taraflar uzun vadeli bir iş birliği için tüm belgeleri imzaladı. Bu transfer, Kuzey Londra'nın iki devi arasındaki rekabet ortamında büyük ses getiriyor. Upson, Mikel Arteta'nın projesinin bir parçası olmak istedi ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Genç yeteneğin tercihi ve rekabet

Elijah Upson, Tottenham akademisinin en parlak isimlerinden biri olarak görülse de, A takıma yükselmesi oldukça zorlaşmıştı. Goal.com'un haberine göre, Tottenham'ın savunma hattını Marcos Senesi ve Jan Paul van Hecke gibi oyuncularla güçlendirmesi, genç savunmacının şansını azaltmıştı. Ayrıca, takımda Micky van de Ven ve Cristian Romero gibi tecrübeli stoperlerin bulunması da Upson'ın ayrılık kararında etkili oldu.

Arsenal, uzun süredir genç oyunculara şans verme konusunda İngiltere Premier Lig'in en iyi kulüplerinden biri olmaya devam ediyor. Bukayo Saka, Ethan Nwaneri ve Myles Lewis-Skelly gibi futbolcuların A takıma başarılı bir şekilde entegre edilmesi, Upson için temel motivasyon kaynağı oldu.

Arsenal kadrosundaki değişiklikler

Bu transfer, Arsenal için bu yaz yapılan tek hamle değil. Kulüp, kadroyu gençleştirme ve güçlendirme konusunda sistemli bir çalışma yürütüyor. Topçular daha önce şu hamleleri gerçekleştirdi:

Kaleci Illan Meslier ile sözleşme imzalandı;

Yunan forvet Christos Tzolis'in transferi konusunda anlaşmaya varıldı;

Tecrübeli hücum oyuncusu Leandro Trossard takımdan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Elijah Upson'ın gelişi, takım savunmasının geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor. Cristian Romero gibi yıldızlara Inter ve Barcelona'dan ilgi olsa da, Upson gelişimini Mikel Arteta yönetiminde sürdürmeyi tercih etti. Bu transfer, sadece sportif açıdan değil, iki ezeli rakip arasındaki rekabette Arsenal'in bir başka zaferi olarak da yorumlanıyor.