Donald Trump, Thomas Tuchel'in taktiğini eleştirdi: Harry Kane neden savunmada oynadı?

·53·Spor
Donald Trump, Thomas Tuchel'in taktiğini eleştirdi: Harry Kane neden savunmada oynadı?

ABD Başkanı Donald Trump, futbol dünyasındaki sansasyonel olaylara beklenmedik bir şekilde tepki göstererek, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in taktiksel kararlarını sert bir dille eleştirdi. Olayın arka planında, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e karşı oynanan ve İngilizlerin 1-0 öndeyken 2-1 mağlup olduğu maç yatıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Trump Tower'da yaptığı görüşme sırasında bu maça değindi. Trump'a göre, Thomas Tuchel'in takımın yıldız forveti ve kaptanı Harry Kane'i maçın sonunda aşırı savunmacı bir role çekmesi, mağlubiyetin temel nedenlerinden biriydi.

"İngiltere'de harika bir oyuncu var, onunla golf oynamıştım. Harry Kane gerçekten fantastik bir futbolcu. Bence onu savunmacıya dönüştürerek büyük bir hata yaptılar. Futbol hakkında ne biliyorum ki? Skor avantajına sahiplerdi ama en iyi oyuncularını alıp savunmaya koydular. Biraz daha hücumcu olmamız gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

Tuchel'in taktiksel değişiklikleri ve mağlubiyet

Atlanta'daki stadyumda oynanan maçta Anthony Gordon, İngiltere'yi öne geçirmişti. Ancak Thomas Tuchel maçın sonunda beş, ardından altı savunmacı ile oynamaya karar verdi. Bu durum, Arjantin'in inisiyatifi ele almasını sağladı. Lionel Messi'nin organize ettiği ataklar sonucunda Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in attığı goller, Güney Amerikalılara galibiyeti getirdi.

Goal.com'un haberine göre, bu taktiksel değişiklikler sadece taraftarlar arasında değil, uzmanlar arasında da büyük tartışmalara yol açtı. Harry Kane, maçın son 30 dakikasında kendi ceza sahası çevresinde savunma yapmak zorunda kaldı, bu da takımın kontra atak şanslarını tamamen yok etti.

Teknik direktörün cevabı: "Takım halinde savunduk"

Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Thomas Tuchel, Donald Trump'ın sözlerine kinayeli bir yanıt verdi. Alman teknik adam, taktiksel kararlarını savunarak modern futbolda tüm takımın savunmaya katılması gerektiğini belirtti.

"Donald Trump'ı tanık olarak mı gösteriyorsunuz? Sadece soruyorum... Harry Kane hangi pozisyonda çok derinde savundu? Eğer blok halinde savunma yapıyorsak, herkes aynı şekilde hareket eder. Bu, takım ruhunun ve dayanışmanın bir işaretidir. 10 veya 11 kişiyle savunduk, Harry de buna dahildi" şeklinde yanıt verdi.

Bu olay, futbol dünyasında siyaset ve sporun ne kadar iç içe geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İngiltere Milli Takımı için ise bu mağlubiyet, büyük bir turnuvadaki başarısızlık olarak tarihe geçti.

Donald TrumpThomas TuchelHarry KaneİngiltereDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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