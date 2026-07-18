Amazon Web Services sisteminde hata: Müşterilere trilyonlarca dolarlık faturalar gönderildi

Dünyanın en büyük bulut bilişim platformu olan Amazon Web Services (AWS) sisteminde meydana gelen teknik bir arıza, dünya genelinde binlerce kullanıcıyı şoke etti. Normalde birkaç dolar ödeyen müşteriler, e-postalarında trilyonlarca dolarlık faturalar görünce büyük panik yaşadı. Bu olay sadece teknik bir hata değil, aynı zamanda birçok kullanıcı için ciddi bir stres kaynağı haline geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

The Guardian gazetesi ve diğer uluslararası medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, sistemdeki arıza nedeniyle faturalar astronomik seviyelere ulaştı. Örneğin, okul bölgelerini denetleyen bir yardım kuruluşu temsilcisi Dan Harvey kendi deneyimini anlattı. Harvey'e göre, aylık 1 sterlinden daha az harcama yapılan bir uygulama için Amazon 7,8 milyar dolarlık bir fatura çıkardı. Bu beklenmedik rakam, kuruluş yönetiminde neredeyse "kalp krizi" etkisi yarattı.

Trilyon dolarlık "hediyeler" ve kullanıcı şoku

Durum bazı kullanıcılar için daha da korkutucu bir hal aldı. Sosyal medyada Bharat isimli bir kullanıcı, hesabından bir ekran görüntüsü paylaştı; görüntüde hizmet kullanım oranının geçen aya göre yüzde 745 milyar arttığı ve ödeme tutarının 1,5 trilyon dolar olduğu görülüyordu. Karşılaştırmak gerekirse, bu rakam birçok gelişmiş ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasından bile daha yüksektir.

Hintli öğrenci Sachin de benzer bir sorunla karşılaştı. Her ay ortalama 1,28 dolar öderken, bu kez kendisine 10,9 milyar dolarlık bir fatura geldi. Ayrıca "The Seventeenth Century Lady" web sitesinin sahibi Andrea Zuvich'e 245 milyar dolarlık bir ödeme talebi gönderildi. Bu tutarın Amazon kurucusu Jeff Bezos'un toplam servetine neredeyse eşit olması, kullanıcılar arasında hem alay hem de korku uyandırdı.

Amazon'un yanıtı ve hatanın nedeni

Şirket uzmanları, birkaç saatlik incelemenin ardından sorunun kaynağını belirledi. Faturalandırma alt sistemindeki ürün birim fiyatının belirlenmesinde teknik bir hata meydana geldiği anlaşıldı. Sonuç olarak sistem, tüm hizmetlerin fiyatını otomatik olarak milyonlarca kat artırdı.

Amazon Web Services şu anda aşağıdaki önlemleri alıyor:

Faturalandırma sistemi geçici olarak devre dışı bırakıldı;

Hatalı hesaplanan tüm veriler yeniden gözden geçiriliyor;

Müşterilere gerçek harcamalar baz alınarak yeni faturalar gönderiliyor.

Bu olay, küresel bulut hizmetlerine olan bağımlılığın ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Özbekistan'da da birçok startup ve IT şirketinin AWS hizmetlerini kullandığını düşünürsek, bu tür hatalar yerel girişimciler için de finansal izleme sistemlerini sürekli kontrol altında tutmanın önemini hatırlatıyor.

Amazon yetkilileri, tüm hataların düzeltileceğini ve kullanıcılardan fazla ücret tahsil edilmeyeceğini açıkladı. Ancak kullanıcılar, bu tür bildirimler nedeniyle yaşanan şok ve stresin telafisinin zor olacağını belirtiyor.