Trump, 2026 Dünya Kupası'nı tarihi olarak nitelendirdi ve Harry Kane hakkında şaka yaptı

·46·Spor
Trump, 2026 Dünya Kupası'nı tarihi olarak nitelendirdi ve Harry Kane hakkında şaka yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta FIFA Başkanı Gianni Infantino ile düzenlediği basın toplantısında 2026 Dünya Kupası'nı değerlendirdi. Turnuvayı basit bir spor etkinliğinden çok daha geniş kapsamlı bir olay olarak tanımlayan Trump, İngiltere milli takımının taktiksel kararları hakkında da esprili bir yorumda bulundu.

Trump'a göre Dünya Kupası, ABD'ye kendi potansiyelini ve güzelliğini tüm dünyaya göstermesi için büyük bir platform sağladı.

«Amerika için büyük bir onur oldu»

ABD Başkanı, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın uluslararası önemine özel bir vurgu yaptı.

Trump, «Amerikalılar için ülkelerinin güzelliğini tüm dünyayla paylaşmak büyük bir onurdu» dedi.

ABD'nin şu anda tarihinin en güçlü ve etkili dönemlerinden birini yaşadığını belirtti.

«Bugün Amerika, tarihindeki en güçlü, en zengin ve en etkili dönemlerinden birini yaşıyor. Sizler de bu sürecin önemli bir parçasısınız» diye ekledi.

Trump, Dünya Kupası'nı sadece bir spor etkinliği olarak görmüyor

Donald Trump'a göre 2026 Dünya Kupası, sahadaki oyunlardan ve sportif sonuçlardan çok daha geniş bir anlam taşıyordu.

ABD Başkanı, «Bence bu sadece bir spor etkinliği değildi. Basit bir turnuvadan çok daha büyük ve önemli bir olaydı» dedi.

Bu şampiyonanın ölçeği ve etkisiyle tarihte özel bir yer edineceğine olan inancını dile getirdi.

Trump, «Bu, tamamen kendine has ve özel öneme sahip bir şampiyona olarak tarihe geçecek» dedi.

Kane'in pozisyonu hakkında esprili bir yorum yaptı

ABD lideri, İngiltere milli takımının oyunu ve Harry Kane'in kullanımı konusuna da değindi.

«Kane'i savunmacı olarak kullanmak muhtemelen bir hataydı. Hücuma geçip en iyi oyuncuyu geri hatta çekmek... Ama teknik direktörlükten ne anlarım ki?» dedi.

Trump'ın bu sözleri, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki taktiksel kararlarına yönelik şaka yollu bir eleştiri olarak algılandı.

Balogun konusunda Infantino'yu destekledi

Donald Trump, ABD milli takımı forveti Folarin Balogun ile ilgili duruma da değindi.

Balogun'un sahaya çıkmasının turnuvadaki tartışmalara yer bırakmadığını vurguladı.

Trump, «Infantino çok doğru bir karar verdi. Gianni'yi arayıp 'Şikayet etmek istiyorum' dedim. Eğer Folarin sahaya çıkmasaydı, ABD 'En iyi oyuncularımızla oynasaydık kazanırdık' diyecekti» dedi.

Şampiyon 19 Temmuz'da belli olacak

2026 Dünya Kupası'nın final maçında İspanya ve Arjantin milli takımları karşı karşıya gelecek.

19 Temmuz'da oynanacak final, turnuvanın yeni şampiyonunu belirleyecek. Bir tarafta son dünya şampiyonu Arjantin, diğer tarafta ise kupayı ikinci kez kazanmayı hedefleyen İspanya sahada olacak.

Donald TrumpFIFAGianni InfantinoHarry KaneNew York
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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