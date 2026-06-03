Tamamen Yeni Audi Q7, 11 Yıl Sonra İlk Kez Tanıtıldı

Audi, tamamen yeni Audi Q7 modelinin tanıtımına hazırlanıyor. Bu, modelin son 11 yıldaki ilk tam nesil değişimi olacak. İlk Q7'nin debutünden bu yana neredeyse 20 yıl geçtiği göz önüne alındığında, bu güncelleme marka için stratejik bir öneme sahip. Şimdilik üretici sadece ön kapının tasvir edildiği bir teaser ile yetindi; teaser'da yeni kapı kolları, ayna gövdeleri, S Line rozeti ve yeni gövde rengi görülebiliyor. Bu haberi Ixbt.com duyurdu .

Ancak casus fotoğraflar crossover hakkında daha fazla bilgi veriyor. Buna göre araç, çift katmanlı LED optik, petek desenli genişletilmiş radyatör ızgarası ve daha belirgin bir arka bölüme sahip olacak. Testler sırasında ayrıca agresif gövde kiti ve büyük jantlara sahip sportif SQ7 versiyonu da görüntülendi.

İç mekanda ciddi değişiklikler bekleniyor. İç mimari büyük ölçüde gelecekteki Audi Q9 modeline benzeyecek: dijital gösterge paneli, multimedya sisteminin büyük merkezi ekranı ve ön yolcu için ayrı bir ekran yer alacak. Buna rağmen, kapı kapatma asistanları ve karartma seviyesi ayarlanabilir panoramik tavan gibi bazı premium özellikler yalnızca amiral gemisi Q9'a özel kalabilir.

Teknik açıdan en büyük yenilik, mevcut MLB platformundan yeni PPC platformuna geçiştir. Bu altyapı benzinli, dizel ve hibrit güç ünitelerini destekliyor ve ayrıca sürüş konforunu artırmaya hizmet ediyor. Yeni Audi Q7'nin resmi prömiyerinin 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun ardından şirket, BMW X7 ve Mercedes-Benz GLS ile rekabet edecek en büyük crossover'ı olan Audi Q9 modelini tanıtacak.