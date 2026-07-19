Bukayo Saka 60 yıllık tarihi yeniledi: İngiltere bronz madalya ile döndü

Dünya Kupası'nın «teselli maçı», futbol tarihine geçecek gerçek bir şova dönüştü. İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup etti; Bukayo Saka ise hat-trick yaparak efsanevi Geoff Hurst'ten sonra eşsiz bir başarıya imza attı.

Bu galibiyet, İngilizlere 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk madalyasını getirdi. Saka ise 10 golün atıldığı dramatik mücadelenin ana kahramanı oldu.

Saka, Fransa'yı ilk yarıda sarstı

İngiltere, karşılaşmanın ilk bölümünü çok aktif oynayarak devre arasına kadar dört cevapsız gol buldu. Saka 37. dakikada ilk golünü atarken, ilk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha Mike Maignan'ın kalesini havalandırdı.

Declan Rice ve Ezri Konsa da ilk yarıda gol atan isimler oldu. Böylece Thomas Tuchel'in öğrencileri devre arasına 4-0'lık büyük bir üstünlükle girdi.

İkinci yarıda Fransa Kylian Mbappe önderliğinde büyük bir geri dönüş başlattı. Ancak Saka, 87. dakikada penaltıyı gole çevirerek hat-trick'ini tamamladı. Daha sonra Jude Bellingham İngiltere'nin altıncı golünü kaydetti — 6-4.

Hurst'ten sonraki ikinci futbolcu

Saka, İngiltere milli takımı tarihinde Dünya Kupası eleme turlarında hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu.

Daha önce bu başarıya sadece Geoff Hurst ulaşmıştı. Hurst, 1966 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya kalesine üç gol atarak İngiltere'ye tarihindeki tek dünya şampiyonluğunu getirmişti.

Hurst'ün uzatma dakikalarında attığı gollerden biri, hala futbol tarihinin en tartışmalı pozisyonlarından biri olarak kabul edilir. Top direğe çarpıp çizgi yakınına düşmüş ve hakem golü vermişti. O meşhur pozisyon daha sonra «hayalet gol» adıyla tarihe geçti.

6-4 — Dünya Kupası'nın yeni rekoru

İngiltere ile Fransa arasındaki mücadele, üçüncülük maçları tarihindeki en gollü karşılaşma oldu.

Önceki rekor, 1958'de Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği maça aitti. Miami'deki karşılaşmada ise takımlar toplam 10 gol atarak 68 yıllık rekoru yeniledi. Bu aynı zamanda 1982'den bu yana Dünya Kupası'nda 10 veya daha fazla golün atıldığı ilk maç oldu.

İngiltere 1966'dan sonra tekrar madalya kazandı

İngiltere önceki iki yarı finalinde — 1990 ve 2018'de dördüncü olmakla yetinmişti. Fransa karşısında alınan galibiyet, takıma 1966 şampiyonluğundan sonraki en iyi sonucu getirdi.

Bronz madalya dünya şampiyonluğunun yerini tutmaz. Ancak yarı finalde Arjantin'e karşı alınan acı verici mağlubiyetten sonra İngilizler, turnuvayı galibiyetle bitirmeyi ve 60 yıllık madalyasız döneme nokta koymayı başardı.

Bukayo Saka ise tek bir gecede hem hat-trick yapan isim oldu hem de Hurst'ten sonra İngiltere'nin Dünya Kupası eleme turlarında üç gol atan ilk futbolcusu unvanını kazandı. Bronz madalya maçı «kimsenin oynamak istemediği maç» olarak adlandırılır, ancak Saka bunu kariyerinin en unutulmaz gecelerinden birine dönüştürdü.