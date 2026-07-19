Oppo, Realme ve OnePlus markaları birleşiyor: Stratejik değişiklikler duyuruldu

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Oppo, Realme ve OnePlus markaları birleşiyor: Stratejik değişiklikler duyuruldu

Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından biri olan Oppo, alt markaları Realme ve OnePlus'ın faaliyetlerinde köklü bir reform yapacağını duyurdu. Bu kapsamlı yeniden yapılandırmanın temel amacı, operasyonları optimize etmek, tekrarlayan işlevleri azaltmak ve her markanın küresel pazarda kendi en güçlü yönlerine odaklanmasını sağlamaktır. Bu bilgi, ixbt.com tarafından resmi kaynaklara dayandırılarak bildirilmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni stratejiye göre Realme markası artık neredeyse tamamen uluslararası pazarlara odaklanacak. Bu, yeni ürünlerin lansmanlarının ve yazılım güncellemelerinin öncelikle Özbekistan ve komşu ülkeler dahil olmak üzere yabancı kullanıcılar için hedefleneceği anlamına geliyor. Çin iç pazarında ise Realme markası altındaki ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi geçici olarak durdurulacak.

Pazarların dağılımı ve yeni yönelimler

OnePlus markası ise Realme'nin aksine ana odağını Çin iç pazarına çevirecek. Şirket, Hindistan'daki kullanıcıları desteklemeye devam etse de Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında yeni akıllı telefon çıkarmayı durdurması bekleniyor. Bu net iş bölümü, BBK Electronics grubu bünyesindeki markalar arasındaki rekabeti azaltmaya hizmet edecek.

Bu değişikliklerin en ilginç yönü yazılım ile ilgili. Gelecekte dünya genelindeki tüm Realme ve OnePlus cihazları, Oppo tarafından geliştirilen ColorOS arayüzüne geçirilecek. Oppo, üç ana Android arayüzü olan ColorOS, OxygenOS ve realme UI sistemlerini tek bir platformda birleştirmeyi hedefliyor.

Tek ekosistem ve yazılımın geleceği

Belirtildiğine göre, tüm aktif OnePlus cihazları Android 17 sürümünden itibaren tamamen ColorOS sistemine geçecek. Gelecekte üç marka altında piyasaya sürülecek yeni akıllı telefonların kutudan doğrudan tek bir ColorOS arayüzü ile çıkması bekleniyor. Bu durum, kullanıcıların sistem güncellemelerini daha hızlı almasını ve tek bir ekosistemin avantajlarından yararlanmasını sağlayacak.

Özbekistan akıllı telefon pazarında Realme markası, uygun fiyatlı ve performanslı modelleriyle sağlam bir yere sahip. Şirketin ana odağını uluslararası pazara çevirmesi, yerel tüketiciler için yeni modellerin daha hızlı gelmesi ve teknik destek kalitesinin artması anlamına gelebilir. OnePlus hayranları için ise Avrupa pazarından çekilme kararı, gelecekte küresel versiyon cihazları bulma konusunda bazı zorluklar yaratabilir.

Bu stratejik hamle, Oppo'nun kaynak tasarrufu yapmasına ve Apple ile Samsung gibi devlerle rekabette daha verimli hareket etmesine olanak tanıyacak. Markaların uzmanlaşması ve yazılımın birleştirilmesi, önümüzdeki yıllarda akıllı telefon pazarındaki güç dengesini değiştirebilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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