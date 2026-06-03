Lada Azimut Crossover'ı PMEF-2026 Fuarı'nda Tanıtıldı

AvtoVAZ şirketi, yeni Lada Azimut crossover'ının seri üretim öncesi prototipini resmen tanıttı. Modernize edilmiş Lada Vesta platformu üzerine inşa edilen bu yeni modelin, bu yılın Eylül ayında üretim bandına inmesi bekleniyor. Plana göre, ilk araçlar yıl sonuna kadar bayi merkezlerine teslim edilecek. Bu haberi Ixbt.com duyurdu .

Satışların başlangıcında crossover iki farklı güç ünitesiyle sunulacak. Baz versiyon, 132 beygir gücündeki güncellenmiş 1.8 litrelik motor ve WLY varyatör ile donatılacak. Ayrıca alıcılara 120 beygir gücündeki 1.6 litrelik motor ve 6 ileri manuel şanzımanla donatılmış bir seçenek de sunulacak.

Gelecekte model gamının 150 beygir gücündeki turbo motor ve klasik otomatik şanzımanla donatılmış bir modifikasyonla zenginleştirilmesi planlanıyor. Boyutları açısından Lada Azimut kompakt SUV sınıfına ait: aracın uzunluğu 4416 mm, dingil mesafesi ise 2675 mm'dir.

Crossover'ın baz donanımında LED optik, iki adet 10 inçlik ekrana sahip dijital gösterge paneli, geri görüş kamerası ve lastik basınç kontrol sistemi yer alıyor. Üst versiyonlarda ise panoramik cam tavan, çift bölgeli klima, kablosuz akıllı telefon şarj cihazı, elektrikli bagaj kapağı ve 360 derece kamera sistemi bulunacak.