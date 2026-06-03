Fiat Grizzly Crossover'ı Grande Panda Modelinin Ağabeyi Olarak Tanıtıldı

Fiat, yeni Grizzly modelini resmen tanıttı. Bu otomobil, Grande Panda modelinin daha büyük bir versiyonu olup, markanın Avrupa'nın önemli C segmentindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Stellantis'in stratejik yenilenmesi kapsamında gösterilen bu model, yıl sonunda klasik SUV ve sportif Fastback olmak üzere iki farklı gövde tipiyle satışa sunulacak. Autocar.co.uk haber veriyor.

Fiat CEO'su Olivier François'e göre, bu uygun fiyatlı aile crossover'ı markanın satış yaptığı üç ana bölge olan Avrupa, Latin Amerika ile Orta Doğu ve Afrika pazarları için tasarlandı. Grizzly modeli Panda ve Grande Panda ailesini tamamlasa da, Fiat'ın gelirlerini ve prestijini artırmayı hedefleyen yepyeni bir seviyedeki otomobildir.

Yeni crossover, Stellantis grubunun Smart Car platformu üzerine inşa edilmiştir ve teknik olarak Citroën C3 Aircross ile Vauxhall Frontera gibi modellere yakındır. Ancak Grizzly, rakiplerinden biraz daha büyüktür; uzunluğu 4,5 metreye ulaşırken, C3 Aircross ve Frontera 4,4 metreden biraz daha kısadır.

Teknik özellikleri açısından Grizzly, alıcılara Grande Panda gibi birden fazla seçenek sunmaktadır: benzinli motor, hibrit sistem ve tam elektrikli versiyonlar mevcut olacaktır. Bu, Fiat markasının uygun fiyatlı otomobil pazarındaki payını artırma stratejisinin bir parçasıdır.

Ayrıca Fiat, gelecekte bir dizi yenilik daha planlamaktadır. Bunlar arasında Citroën Ami tabanlı Topolino modelinin üzerinde konumlanan dört koltuklu bir mikro otomobil ve 1980'lerdeki orijinal Panda stilinde tasarlanmış yeni bir şehir elektrikli otomobili bulunmaktadır. Bu uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin Stellantis grubunun İtalya'daki Pomigliano fabrikasında üretilmesi beklenmektedir.