En İyi Elektrikli Otomobil: Size Eksik Gelen O Model

BMW modellerindeki rakamların motor hacmini ifade ettiği eski günleri özlüyorsanız, sizin için kötü bir haberimiz var: otomotiv endüstrisi planlamacıları, elektrikli otomobillerin yazıcı isimlerine benzememesi için yeni ve karmaşık adlandırma sistemleri üzerinde çalışıyor. Bu sistemlerin bir yandan müşterilere batarya ve motor farklarını açıklaması, diğer yandan ise onları daha pahalı modelleri satın almaya teşvik etmesi gerekiyor. Bu konuda Autocar.co.uk haber veriyor.

Hızlı elektrikli otomobilleri cazip kılmak giderek zorlaşıyor. Örneğin, standart Audi A5 dört silindirli motora sahipken S5'in V6 motora sahip olması seçimi netleştiriyor. Ancak baz Audi Q6 EV zaten sessiz ve çok hızlıysa, neredeyse aynı hissettiren ancak menzili daha az olan SQ6 için neden ekstra ödeme yapasınız? Üreticiler bu sorunu, daha uygun fiyatlı modellerin performansını biraz düşürerek çözüyor.

Yeni Volvo EX60 serisine baktığınızda tuhaf bir durum görüyorsunuz: P6, P10 ve P12 modelleri var ama P8 yok. Volvo her modele farklı boyutlarda bataryalar yerleştirdi. P6 tek motorlu olduğu için daha verimli ancak bataryası daha küçük. Sonuç olarak, her üst model hem daha fazla güce hem de daha fazla menzile sahip oluyor. BMW de yeni iX3 modelinde benzer bir yol izleyerek tek motorlu 40 versiyonuna, çift motorlu 50 versiyonundan daha küçük bir batarya yerleştirdi.

Aslında çoğu kişi tam da o mevcut olmayan "P8" seçeneğine, yani büyük bataryalı, tek motorlu ve yaklaşık 450 mil (724 km) menzile sahip modele ihtiyaç duyuyor. Ancak üreticiler, müşterileri daha pahalı ve güçlü versiyonları satın almaya zorlamak için bu tür optimal seçenekleri sunmamayı tercih ediyor. Bu da tüketiciyi ihtiyacından fazla güç için para ödemeye yönlendiriyor.

Bugün 500 mil WLTP menzilli araçlar ve 400 kW hızlı şarj istasyonları ortaya çıkarken, sürücüler biraz daha az menzile de razı olabilir. Günde 50 mil yol yapıyorsanız, BMW iX3 gibi uzun menzilli elektrikli otomobilleri tüm hafta boyunca şarj etmenize gerek kalmaz. Dolayısıyla en pahalı model her zaman en mantıklı tercih olmayabilir.