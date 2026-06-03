Yeni Lada Iskra TMS Tanıtıldı: 218 BG ve Sıralı Şanzıman

·68·Otomobil
Yeni Lada Iskra TMS Tanıtıldı: 218 BG ve Sıralı Şanzıman

PMEF-2026 kapsamında AvtoVAZ, yeni Iskra modelinin en sıra dışı versiyonlarından birini — "TMS Motorsport" iş birliğiyle geliştirilen yarış otomobili Lada Iskra TMS'i tanıttı. Geliştirici motorsporları dünyasında iyi tanınmaktadır: 2014 yılında Britanyalı pilot Rob Huff'un Makao pistinde rekor kırdığı Lada Granta TC1 tam da bu teknolojiler temelinde inşa edilmişti. Ixbt.com'un haberine göre .

Lada Iskra TMS'in kaputu altında 218 BG güç ve 280 N·m tork üreten 1,6 litrelik turbo motor bulunuyor. Motora 6 kademeli sıralı manuel şanzıman eşlik ediyor. Sıralı şanzıman, viteslerin maksimum hızda ve hatasız değiştirilmesini sağlıyor. Klasik "manuel" şanzımandan farklı olarak bu mekanizma, viteslerin yalnızca sıralı olarak — yukarı veya aşağı (her seferinde sadece bir kademe) değiştirilmesine olanak tanır.

Yarışlara katılmak üzere otomobil, kaynaklı güvenlik kafesli hafifletilmiş gövde, gelişmiş aerodinamik gövde kiti, sıkıştırma ve geri tepme ayarlı modernize edilmiş güçlendirilmiş süspansiyon ve yeni 17 inç jantlarla donatıldı.

Proje, yeni formattaki dayanıklılık yarışları olan monokupada yer almaya yönelik olup, Lada Iskra TMS'in katılacağı ilk yarışlar gelecek yıl planlanıyor. Daha önce RCI Service tuning firması da Lada Iskra modelinin 160 BG gücündeki ilk turbo versiyonunu geliştireceğini duyurmuştu.

Lada IskraAvtoVAZTMS MotorsportYarış OtomobiliOto Haberleri
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yedi Koltuklu Skoda Peaq: Yeni Amiral Gemisi Crossover'ın İlk Görselleri YayınlandıBugün, 08:27Ford 2029'a Kadar Avrupa'da Ralli Tarzlı Beş Yeni Model TanıtacakBugün, 07:272005 BMW 3 Series ile 8000 Kilometre: Klasik Bir Otomobil Her Gün Sürülebilir mi?Bugün, 06:27Stellantis yeni stratejisini açıkladı: Ana odak ürün kalitesiBugün, 05:24Toyota Alphard ve Vellfire Yenilendi: Daha Konforlu ve Uygun Fiyatlı Hibrit VersiyonlarBugün, 03:272026 Yılında 3 Bin Adet Lada Azimut ÜretilecekBugün, 02:28
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Otomobil haberler

Papa yeni elektrikli otomobile bindi, Ferrari hisseleri çakıldı (video)
Ünlü marka Özbekistan'da otomobil üretmeyi planlıyor
BYD yeni amiral gemisi SUV modeli Hiace 08'i tanıttı
BYD Yuan Plus'ın üçüncü nesli 21 Mayıs'ta tanıtılacak
850 beygir gücündeki zırhlı pikap Rezvani Fortress tanıtıldı
Zeekr artık lider değil: Çin'in en akıllı otomobilleri açıklandı
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class'a rakip lüks sedan
Rusya'da RAM pick-up'larına talep keskin bir şekilde arttı: Satış hacmi yüzde 121 büyüdü