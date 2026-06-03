Yeni Lada Iskra TMS Tanıtıldı: 218 BG ve Sıralı Şanzıman

PMEF-2026 kapsamında AvtoVAZ, yeni Iskra modelinin en sıra dışı versiyonlarından birini — "TMS Motorsport" iş birliğiyle geliştirilen yarış otomobili Lada Iskra TMS'i tanıttı. Geliştirici motorsporları dünyasında iyi tanınmaktadır: 2014 yılında Britanyalı pilot Rob Huff'un Makao pistinde rekor kırdığı Lada Granta TC1 tam da bu teknolojiler temelinde inşa edilmişti. Ixbt.com'un haberine göre .

Lada Iskra TMS'in kaputu altında 218 BG güç ve 280 N·m tork üreten 1,6 litrelik turbo motor bulunuyor. Motora 6 kademeli sıralı manuel şanzıman eşlik ediyor. Sıralı şanzıman, viteslerin maksimum hızda ve hatasız değiştirilmesini sağlıyor. Klasik "manuel" şanzımandan farklı olarak bu mekanizma, viteslerin yalnızca sıralı olarak — yukarı veya aşağı (her seferinde sadece bir kademe) değiştirilmesine olanak tanır.

Yarışlara katılmak üzere otomobil, kaynaklı güvenlik kafesli hafifletilmiş gövde, gelişmiş aerodinamik gövde kiti, sıkıştırma ve geri tepme ayarlı modernize edilmiş güçlendirilmiş süspansiyon ve yeni 17 inç jantlarla donatıldı.

Proje, yeni formattaki dayanıklılık yarışları olan monokupada yer almaya yönelik olup, Lada Iskra TMS'in katılacağı ilk yarışlar gelecek yıl planlanıyor. Daha önce RCI Service tuning firması da Lada Iskra modelinin 160 BG gücündeki ilk turbo versiyonunu geliştireceğini duyurmuştu.