Hükümdarlar ve Otomobilleri: Dünya Liderlerinin Direksiyona Geçtiği Dönemler

Devlet başkanları için özel taşıtlar üretme geleneği uzun bir geçmişe sahiptir ve bu liderlerin çoğu gerçek birer otomobil tutkunu olmuştur. Örneğin, ABD başkanlarının ilk resmi otomobili buhar motoruyla çalışıyordu. 1907'de Savaş Bakanı William Taft, hükümet için iki adet White Pullman tourer modeli satın alma girişiminde bulundu. Theodore Roosevelt at binmeyi tercih etse de, Taft 1909'da başkan olduğunda bu araçları aktif olarak kullanmaya devam etti. Autocar.co.uk haber veriyor.

İlginçtir ki, otomobil Almanya'da icat edilmesine rağmen, Kaiser Wilhelm II onu "geçici bir heves" olarak görmüş ve 1900'lere kadar kendi otomobiline sahip olmamıştır. Dünyanın ilk otomobilci hükümdarlarından biri olan Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid, beklenmedik bir şekilde Britanya yapımı bir elektrikli otomobili tercih etmiştir. Londra merkezli Acme & Immisch Electric Works tarafından üretilen bu araç, saatte 5-6 mil hıza ulaşabiliyordu.

Hindistan maharajaları da otomotiv sektörünün ilk meraklıları arasındaydı. Morvi Maharajası Waghji Rawaji II, 1897'deki Britanya seyahatinde saatte 40 mil hızla gitmek istemiş, ancak pratikte 20-22 mil hıza ulaştığında bile fren yapılmasını isteyerek hıza şaşırdığını belirtmişti. Tikari Maharajası ise çok daha cesurdu ve 1906'da kendi Renault otomobiliyle yarışlara katıldı.

Asya'nın bir diğer ünlü otomobil tutkunu da Afganistan Emiri Habibullah Han'dı. 1907'deki Hindistan gezisi sırasında Wolseley-Siddeley otomobiline hayran kaldı. Birkaç yıl sonra, İngiliz firmasından bugünkü değeriyle 3,1 milyon sterline eşdeğer araçlar sipariş etti. Halkının bu yeni icadı öğrenmesini isteyen Emir, bir grup Afgan'ı otomobil bakımı öğrenmeleri için Bombay'a gönderdi.