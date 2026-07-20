Dünya Kupası finalinde internet yıldızı olan çocuk: Lamine Yamal 3 yaşındaki kardeşiyle! (video)

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin karşısında aldığı zaferin ardından, küçük bir çocuğun sevinçli tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Çocuğun Lamine Yamal'ın küçük kardeşi Keyne olduğu açıklandı, Axsham.az.

Final, New York şehri yakınlarındaki New York New Jersey Stadyumu'nda gerçekleşti. İspanya, Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Maç sırasında Keyne, tribünlerden ağabeyini ve İspanya milli takımını destekledi. İspanya gol attığında duygularına hakim olamadı. O anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, çocuğun samimi sevincini ve ağabeyine olan sevgisini büyük bir ilgiyle karşıladı.

Finalden sonra sahaya inen Keyne, şampiyonluğu Lamine Yamal ile birlikte kutladı. Kupa etrafındaki anları, finalin en duygusal karelerinden biri olarak değerlendiriliyor.