Harry Kane: Thomas Tuchel İngiltere Milli Takımı'nı yeni zirvelere taşıyabilir

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Harry Kane: Thomas Tuchel İngiltere Milli Takımı'nı yeni zirvelere taşıyabilir

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından takımın psikolojik durumu ve teknik direktör Thomas Tuchel'in geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Yarı finalde Arjantin'e karşı alınan mağlubiyetin ardından takım hala toparlanmaya çalışıyor. Buna rağmen Kane, Alman teknik adama destek vermeye devam edeceğini belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

ABD'de düzenlenen turnuvada İngiltere, üçüncülük maçında Fransa'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuç "Üç Aslan" için son 60 yıldaki en iyi derece olsa da, taraftarlar ve uzmanlar Tuchel'in yarı finaldeki taktiksel kararlarını sert bir şekilde eleştirdi. Özellikle Arjantin maçında öndeyken İngiltere'nin savunma ağırlıklı bir oyuna dönmesi, mağlubiyetin ana nedeni olarak görülüyor.

Tuchel'e güven ve taktiksel hatalar

Harry Kane, Goal.com'a verdiği röportajda teknik direktörün duygularının ve taktiksel deneyiminin takım için çok önemli olduğunu vurguladı. Takım kaptanı, "Tuchel sadece oyunculara değil, tüm ülkeye kazanabileceğimize dair inanç aşıladı. Bu yüzden bu yılki mağlubiyet her zamankinden daha acı verici oldu. Her zaman doğru kararları vermeyebilir ama bizi doğru yolda yönlendiriyor" dedi.

Kaptana göre takım, oyunun kritik anlarında pasif kalmamalı. Arjantin maçının son 30 dakikası, İngiltere'nin sergilemek istediği futbol değildi. Kane, bu konunun soyunma odasında çok konuşulduğunu ancak artık bu tecrübeyi sahaya yansıtma zamanının geldiğini belirtti.

Geleceğe doğru bir adım

İngiltere Milli Takımı şimdi UEFA Uluslar Ligi kapsamında İspanya ve Hırvatistan gibi güçlü rakiplere karşı oynayacağı maçlara odaklanıyor. Kane, bu turnuvaları yüksek baskı altında oynamayı öğrenmek için mükemmel bir fırsat olarak görüyor. Takımın hedefi sadece yarı finale veya finale çıkmak değil, nihayet prestijli bir kupa kazanmak.

32 yaşındaki forvet, takımda hala gelişim potansiyeli olduğuna ve Tuchel ile birlikte bu hedefe ulaşılabileceğine inanıyor. İngiliz futbolu için bronz madalya tarihi bir sonuç olsa da, takımın hırslarının çok daha yüksek olduğu görülüyor. Önümüzdeki kamplarda kaptan ile teknik direktör arasında takımı geliştirmek adına ciddi görüşmeler yapılması bekleniyor.

İngiltereHarry KaneThomas TuchelDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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