Yeni Motorlu ve Çinko Kaplamalı Gövdeli Lada Niva Legend Üretime Geçiyor

AvtoVAZ şirketi, yenilenen Lada Niva Legend modelinin seri üretimine 20 Temmuz 2026'da başlamayı planlıyor. Şirket CEO'su Maksim Sokolov, SPIEF-2026 forumu kapsamında bu bilgiyi paylaştı. Ona göre efsanevi arazi aracı yeni donanım seviyeleri, daha güçlü bir motor ve ek opsiyonlarla sunulacak. Ixbt.com'un haberine göre .

Daha önce şirket, bu modelin 1,8 litrelik, 8 supaplı ve 90 beygir gücündeki motorla donatılacağını belirtmişti. Aynı motor şu anda Lada Niva Travel modellerinde kullanılıyor. Güncellemenin en önemli yönlerinden biri, Lada Niva Legend tarihinde ilk kez gövde elemanlarında çift taraflı çinko kaplamalı çelik kullanılmasıdır.

Özellikle aracın ön paneli («televizör»), kaputu, tavanı, bagaj kapağı ve arka eteği korozyona dayanıklı çinko kaplamalı metalden üretilecek. Ayrıca güvenlik sisteminde de değişiklik yapılarak sürücü için ön hava yastığı eklenecek.

Teknik kısımda aracın ön süspansiyonu modernize edildi: denge çubuğu öne taşındı. Bu değişikliğin sürüş kabiliyetini ve konforunu artırması bekleniyor. Toplamda yenilenen Lada Niva Legend modelinde 100'den fazla yeni ve 60'tan fazla modernize edilmiş parça ile ünite kullanıldı.