394 Beygir Gücü ve 1100 km Menzil: Lada Azimut Hibrit Prototipi Geliştiriliyor

·357·Otomobil
394 Beygir Gücü ve 1100 km Menzil: Lada Azimut Hibrit Prototipi Geliştiriliyor

AvtoVAZ şirketi, yeni Lada Azimut crossover modelinin satışlarına 2026 yılının dördüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor. Şirket CEO'su Maksim Sokolov, TASS ajansına verdiği röportajda bu bilgiyi paylaştı. Ona göre, modelin üretimi önümüzdeki çeyrekte başlayacak ve ilk araçların yıl sonuna kadar bayilere teslim edilmesi bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Sokolov ayrıca, Lada Azimut modelinin hibrit prototipinin 2026 sonuna kadar tanıtılabileceğini vurguladı. Tüm umut verici geliştirmeler seri üretime ulaşmasa da, uzmanlar bu prototip aracılığıyla modelin gelecekteki potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor. Yeni hibrit versiyonun teknik özellikleri zaten açıklandı.

Geleceğin hibrit Lada Azimut modeli, tam çekişli (AWD) sistem, 394 beygir gücündeki güç ünitesi ve 0-100 km/sa hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlama özelliğiyle öne çıkıyor. En önemlisi, araç tek bir yakıt ikmali ve şarjla 1100 km menzil sunabiliyor. Bu gösterge, Rus markası için tamamen yeni bir aşama olarak kabul ediliyor.

Bunun yanı sıra AvtoVAZ, araç abonelik programını genişletme konusunu değerlendiriyor. Şu anda bu hizmet Lada Vesta için geçerli olsa da, gelecekte Lada Largus, Lada Iskra ve yeni Lada Azimut crossover modelleri de listeye eklenebilir. Daha önce Lada araçlarında otopilot ve yapay zeka sistemlerinin yer alacağına dair haberler de paylaşılmıştı.

Lada AzimutAvtoVAZHibritCrossoverOtomobil
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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