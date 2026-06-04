2026 Yılında 3 Bin Adet Lada Azimut Üretilecek

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2026 Yılında 3 Bin Adet Lada Azimut Üretilecek

Sankt-Peterburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF-2026) АвтоВАЗ şirketi yeni Lada Azimut crossover modelini tanıttı. Etkinlik kapsamında yeni modelin üretim planları ve fiyatına ilişkin ilk detaylar belli oldu. Ixbt.com'un haberine göre.

«Автопоток» Telegram kanalının haberine göre, bu yıl için Lada Azimut üretim planı oldukça mütevazı belirlendi: toplam 3 bin araç. Bu araçların bir kısmının showroomlar ve sergi amaçlı olarak yetkili satıcılara teslim edilmesi bekleniyor.

АвтоВАЗ CEO'su Maksim Sokolov, yeni crossover'ın fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Ona göre nihai fiyat; Merkez Bankası'nın faiz oranı ve yıl sonu ruble kuru gibi makroekonomik faktörlere bağlı olacak.

Şirket yönetimi, Lada Azimut fiyatını alıcılar için «kabul edilebilir, rekabetçi ve uygun» hale getirmeyi vaat ediyor, ancak resmi satışlar başlayana kadar kesin rakamlar gizli tutulacak.

Daha önce 394 beygir gücündeki hibrit motorlu Lada Azimut prototipi hakkında bilgiler yayılmıştı. Bu hibrit versiyonun tek bir yakıt dolumu ve şarjla 1100 km menzil sunabileceği belirtiliyor.

АвтоВАЗLada AzimutCrossoverOtomobilRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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