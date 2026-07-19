AMD, yapay zeka odaklı Ryzen AI MAX PRO 400 işlemcilerini hazırlıyor

Yarı iletken pazarının önde gelen oyuncularından biri olan AMD, yeni nesil Ryzen AI MAX PRO 400 serisi çiplerini tanıtmaya hazırlanıyor. Profesyonel dizüstü bilgisayarlar ve mobil iş istasyonları için tasarlanan bu yeniliğin, yapay zeka (AI) teknolojilerini cihaz üzerinde işleme yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Yeni işlemciler hakkındaki bilgiler, AMD'nin ROCm 7.14 yazılım platformu güncellemesinde ortaya çıktı. Ixbt.com'un haberine göre, sistemde henüz resmi olarak duyurulmamış olan Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 ve Ryzen AI Max PRO 485 modelleri için destek eklendi. Dahili belgelerde bu seri "Gorgon Halo" kod adı altında geçiyor.

Profesyonel kullanıcılar için yeni fırsatlar

Ryzen AI MAX PRO serisi, öncelikle kurumsal segment ve yüksek performans ihtiyacı duyan profesyoneller için geliştirildi. Bu çipler; Zen mimarisine sahip işlemci çekirdeklerini, güçlü Radeon entegre grafik birimini ve özel Ryzen AI hızlandırıcısını bir araya getiriyor. Bu kombinasyon, bulut hizmetlerine başvurmadan karmaşık AI görevlerini doğrudan bilgisayar üzerinde gerçekleştirmeye olanak tanıyor.

ROCm (Radeon Open Compute), AMD'nin yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka için geliştirdiği açık kaynaklı bir yazılım platformudur. Yeni 7.14 sürümünde sadece işlemci desteği değil, aynı zamanda geliştiriciler için kritik olan ROCm Systems Profiler ve ROCm Compute Profiler araçlarıyla uyumluluk da sağlandı. Bu durum, uygulamaların çalışma verimliliğini analiz etmeyi ve optimize etmeyi mümkün kılıyor.

AMD işlemcili profesyonel dizüstü bilgisayarlara olan talebin arttığı günümüzde, bu yeni çipler tasarımcılar, mühendisler ve veri uzmanları için büyük önem taşıyor. Yerel kurumsal müşteriler için cihaz üzerinde güvenli ve hızlı AI hesaplamaları gerçekleştirmek, veri gizliliğini sağlama konusunda ek bir avantaj sunuyor.

AMD henüz yeni modellerin kesin teknik özelliklerini ve resmi satış tarihini açıklamadı. Ancak yazılım düzeyinde tam desteğin ortaya çıkması, genellikle ürünün ticari üretim aşamasına geldiğine işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda bu işlemcilerle donatılmış ilk dizüstü bilgisayarların tanıtılması bekleniyor.