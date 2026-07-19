Yarı iletken yarışında yeni dönem: TSMC 2 nanometre çipler için rekor sipariş aldı

·1·Teknoloji
Yarı iletken yarışında yeni dönem: TSMC 2 nanometre çipler için rekor sipariş aldı

Yarı iletken endüstrisinin mutlak lideri olan Tayvanlı TSMC, en gelişmiş 2 nanometre (N2) üretim sürecine olan talebin beklenenden çok daha yüksek olduğunu duyurdu. Şirket raporuna göre, yeni nesil çiplerin üretimi için hazırlanan proje sayısı, önceki 3 nanometre teknolojisinin aynı aşamasındaki göstergelerden dört kat daha fazladır. Bu, teknoloji dünyasında enerji verimliliği ve güç açısından büyük bir sıçrama yaşanacağının bir işaretidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu keskin artışın temel nedeni, TSMC'nin uzun yıllardır kullanılan FinFET mimarisinden vazgeçip tamamen yeni GAAFET (Gate-All-Around) transistörlerine geçmesidir. ixbt.com verilerine göre, N2 teknolojisi mevcut N3E sürecine kıyasla aynı enerji tüketiminde yüzde 15 daha yüksek performans sağlıyor. Performans seviyesi aynı bırakılırsa, enerji tüketiminde yüzde 30'a varan tasarruf imkanı doğuyor. Ayrıca, kristal üzerindeki transistör yoğunluğu da yüzde 15 artıyor.

Endüstri devlerinin sırası

Yeni teknolojinin ilk müşterileri arasında dünyanın en büyük teknoloji markaları yer alıyor. Özellikle Apple, gelecekteki iPhone 18 Pro akıllı telefonları için tasarlanan A20 Pro işlemcilerini tam olarak bu 2 nm teknolojisi temelinde üretmeyi planlıyor. Bu durum, mobil cihazların pil ömrünü ve yapay zeka işlemlerini gerçekleştirme hızını yeni bir seviyeye taşıyacak.

Ayrıca AMD de sunucular için tasarlanan EPYC Venice işlemcilerinde bu teknolojiyi kullanmayı hedefliyor. Veri merkezleri ve bulut bilişim sistemleri için enerji verimliliği kritik bir faktör olduğundan, 2 nm teknolojisinin pazarın bu segmentinde de devrim niteliğinde değişiklikler yapması bekleniyor.

Gelecek planları ve finansal beklentiler

2 nm çiplerin seri üretimi 2025'in dördüncü çeyreğinde başlamış olsa da, şu an için TSMC'nin toplam gelirinin sadece yüzde 3'ünü oluşturmaktadır. Şirketin ana kazancı hala 5 nm (%33) ve 3 nm (%30) teknolojilerine dayanmaktadır. Ancak sipariş akışının dört kat fazla olması, önümüzdeki yıllarda bu dengenin keskin bir şekilde değişeceğini göstermektedir.

TSMC, 2 nm platformunu daha da geliştirmek için net bir yol haritası da açıkladı. Buna göre:

  • 2026'da optimize edilmiş N2P varyantı sunulacak;
  • 2027'de yüksek performansa odaklanan N2X versiyonu çıkacak;
  • 2028'de ise teknolojinin nihai N2U modifikasyonu piyasaya sürülecek.
Yeni teknolojik süreçler daha karmaşık bir üretim zinciri ve pahalı silikon plakalar gerektiriyor. Bu durum nihai ürün fiyatının artmasına neden olabilse de, teknolojik üstünlük hedefleyen şirketler için 2 nm teknolojisi şu anda tek ve en uygun çözüm olmaya devam ediyor.

TSMCAppleiPhone 18 ProAMDTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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