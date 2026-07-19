Rodri final öncesi takım arkadaşlarını bir tehlikeye karşı uyardı

İspanya milli takım kaptanı Rodri Hernandez, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde takım arkadaşlarına önemli bir mesaj verdi. Arjantin ile oynanacak kritik maçta rakibin olası provokasyonlarına yanıt vermek yerine, kendi oyunlarını korumanın şampiyonluğun kaderini belirleyebileceğini vurguladı.

İspanya kaptanına göre finalde futbolcuları yenilgi korkusu değil, dünya kupasını kazanma arzusu yönlendirmeli.

«Provokasyonlara kanmamalıyız»

Rodri, Arjantin ile oynanacak maçın fiziksel mücadele ve yoğun psikolojik baskı altında geçmesini bekliyor. Provokasyonların futbolda yaşandığını kabul etse de, İspanyol oyuncuların duygularını kontrol etmesi gerektiğini belirtti.

«Provokasyonlar futbolun bir parçası. Ancak onlara kanmamalıyız.»

İspanya kaptanı rakibine karşı bir suçlamada bulunmadı. Öncelikle takım arkadaşlarının odağının hakem kararları, tartışmalar veya rakibin hareketlerine değil, futbola odaklanması gerektiğini vurguladı. Rodri, Arjantin ile oynanacak maçta fiziksel mücadeleye hazır olunması ve olası provokasyonların görmezden gelinmesi gerektiğini açıkça ifade etti.

Korku değil, kazanma arzusu

Rodri'nin ana mesajı zihinsel hazırlıkla ilgiliydi. Yarı final öncesinde de futbolculara, kazanma arzusunun yenilgi korkusundan daha güçlü olması gerektiğini söylemişti.

«Bizi yenilgi korkusu değil, kazanma tutkusu yönetmeli.»

İspanya kaptanına göre, büyük baskı altında aşırı temkinli olmak takımın alışılagelmiş futbolunu kaybetmesine yol açabilir. Bu nedenle «La Roja» topa sahip olma, yüksek pres ve kısa paslara dayalı oyun tarzından vazgeçmemeli. Rodri, bu yaklaşımı Fransa ile oynanan yarı final öncesinde de takım arkadaşlarına ilettiğini söyledi.

İspanya'nın merkezindeki kilit isim

Rodri, Fransaile oynanan ve 2:0 sonuçlanan yarı finalde İspanya orta sahasının ana direğiydi. Top trafiğini yönetmenin yanı sıra, rakibin hızlı hücumcularına alan bırakılmamasında önemli rol oynadı.

Arjantin ile oynanacak finalde de İspanya'nın oyun temposu büyük ölçüde onun kararlarına bağlı olacak. Lionel Scaloni'nin takımının merkezde yoğun baskı kurması, ikili mücadeleleri artırması ve İspanya'nın alışılmış ritmini bozmaya çalışması bekleniyor.

Böyle bir ortamda Rodri'nin soğukkanlılığı ve takım arkadaşlarını yönetebilmesi, finalin gizli anahtarlarından biri olabilir.

Final ne zaman ve nerede oynanacak?

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ve son dünya şampiyonu Arjantin, turnuvanın belirleyici maçında ilk kez karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da — FIFA turnuvasındaki resmi adıyla New York New Jersey Stadium'da — oynanacak. Maç yerel saatle 15:00'te, Taşkent saatiyle ise 20 Temmuz'a bağlayan gece saat 00:00'da başlayacak.

İspanya, tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak. Arjantin ise 2022'deki zaferinin ardından şampiyonluk unvanını korumayı ve üst üste ikinci kez kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Finalde teknik ve taktiğin yanı sıra sinirler de sınanacak. Rodri'nin uyarısı net: Arjantin ile tartışmak değil, onu sahada futbolla yenmek gerekiyor.