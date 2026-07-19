Veri aktarımında devrim: Silicon Motion 128 GB/s hızında PCIe 7.0 SSD üzerinde çalışıyor

Veri depolama teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Silicon Motion, kurumsal sistemler için PCIe 7.0 arayüzünü destekleyen yeni nesil SSD kontrolcüleri geliştirmeye başladı. Bu teknolojinin veri aktarım hızını benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyarak modern sunucular ve yapay zeka sistemleri için yeni ufuklar açması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Şirketin kurumsal cihazlar bölümü başkanı Alex Chou'ya göre, Gen7 olarak adlandırılan yeni kontrolcünün temel mimarisi halihazırda belirlendi. Plana göre, yeni cihazın ilk örnekleri 2027'nin ikinci yarısında tanıtılacak. Ancak PCIe 7.0 standardına geçmeden önce şirketin PCIe 6.0 neslini tamamlaması gerekiyor. Şu anda PCIe 6.0 kontrolcüsü FPGA platformunda test ediliyor ve hazır çiplerinin 2026 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

PCIe 7.0 imkanları ve teknik göstergeleri

PCI-SIG kuruluşu tarafından 2025 yılı Haziran ayında onaylanan PCIe 7.0 spesifikasyonu, önceki nesle kıyasla bant genişliğini iki katına çıkarıyor. ixbt.com verilerine göre, yeni standart her hat için 128 GB/s hız sağlıyor. Örneğin, ekran kartları için standart olan x16 bağlantısında toplam bant genişliği 512 GB/s'ye ulaşırken, SSD disklerde yaygın olarak kullanılan x4 bağlantısında teorik sınır 64 GB/s'yi buluyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, SSD cihazlarının gerçek hızı sadece arayüze bağlı değildir. Silicon Motion uzmanlarının açıkladığına göre, nihai performans üzerinde kontrolcünün kendisi, NAND bellek türü, kanal sayısı, güç tüketimi ve soğutma sisteminin verimliliği doğrudan etkilidir. Bu nedenle, yeni kontrolcülerle birlikte bellek yongalarının da geliştirilmesi gerekmektedir.

Yapay zeka ve kurumsal sistemler için çözümler

Silicon Motion, yeni teknolojinin ana uygulama alanı olarak yapay zeka (AI) sistemlerini görüyor. Şirket, bu projeyi NVIDIA'nın Storage Next girişimiyle ilişkilendiriyor. Bu girişim, veri depoları ile grafik işlemciler (GPU) arasındaki gecikmeleri en aza indirmeyi amaçlıyor. AI yüklemeleri için sadece sıralı okuma hızı değil, aynı zamanda birçok kullanıcı ve sanal makine aynı anda erişim sağladığında kararlı çalışma performansı da büyük önem taşıyor.

Şirket, gelecekteki disklerin saniyede on milyonlarca IOPS (giriş-çıkış işlemleri) değerine ulaşmasını bekliyor. Daha önce sektör uzmanları tarafından tahmin edilen 100-200 milyon IOPS göstergesi yakın yıllar için biraz gerçekçi bulunmasa da, 50 milyon IOPS seviyesi Silicon Motion için ulaşılabilir bir hedef olarak belirlendi.

Şimdilik PCIe 7.0 teknolojisi ev bilgisayarları için değil, büyük sunucu altyapıları ve veri merkezleri için tasarlanmıştır. Bu standardın yaygınlaşması için sadece SSD disklerin değil, onları destekleyen anakartlar ve işlemciler ekosisteminin de oluşması gerekiyor. Bu tür yüksek teknolojik çözümler, bulut hizmetleri ve büyük kurumsal müşteriler için önemini korumaya devam edecektir.