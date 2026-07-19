Messi mi Yamal mı: 2026 Dünya Kupası finali ilk 11'leri açıklandı

·12·Spor
Messi mi Yamal mı: 2026 Dünya Kupası finali ilk 11'leri açıklandı

Fotoğraf: goal.com

Dünya futbolundaki en büyük gece yaklaşıyor. İspanya ve Arjantin milli takımları 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkıyor; iki teknik direktör de finalde başlayacak oyuncuları belirledi.

Bir tarafta Lamine Yamal önderliğindeki İspanya'nın genç ve teknik kapasitesi yüksek jenerasyonu, diğer tarafta ise Lionel Messi liderliğindeki son dünya şampiyonu var. Mücadele 20 Temmuz'u 21 Temmuz'a bağlayan gece TSİ 00:00'da başlayacak.

İspanya finale emin adımlarla ilerledi

İspanya milli takımı, yarı finalde Fransa'ya karşı üst düzey bir futbol sergiledi. "Boğalar", rakibini 2-0 mağlup ederek tarihinde bir kez daha dünya şampiyonluğu için mücadele etme hakkı kazandı.

İspanya teknik direktörü finalde de topa sahip olma ve aktif pres üzerine kurulu bir kadroyla sahaya çıkacak. Hücumda ana odak Lamine Yamal, Dani Olmo ve Mikel Oyarzabal üzerinde olacak.

İspanya'nın ilk 11'i:

  • Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Arjantin ikinci şampiyonluğu hedefliyor

Arjantin, yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez dünya kupası finaline yükseldi.

Lionel Scaloni kritik maçta da tecrübeli ve kendini kanıtlamış oyuncularına güvendi. Orta sahada Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez ve Alexis Mac Allister görev yaparken, hücumda Messi'ye Julian Alvarez eşlik edecek.

Arjantin'in ilk 11'i:

  • Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Gonzalez, Messi, Alvarez.

Finalin ana hikayesi

Bu karşılaşmada iki farklı futbol ekolü karşı karşıya geliyor. İspanya topa sahip olma, kısa paslar ve kanatlardaki hıza güveniyor. Arjantin ise takım karakteri, büyük maç tecrübesi ve Messi'nin bireysel yeteneklerine umut bağlıyor.

Finalin sembolik rekabeti de belli: 39 yaşındaki Lionel Messi ve yeni neslin yıldızı Lamine Yamal, dünya şampiyonluğu için aynı sahada mücadele edecek.

2026 Dünya Kupası Finali

İspanya — Arjantin

Tarih: 20 Temmuz
Başlama saati: 00:00, Taşkent saati

İspanya tarihinde ikinci dünya şampiyonluğunu hedeflerken, Arjantin unvanını koruyup üst üste ikinci kez kupayı kaldırmaya çalışacak.

Artık tüm soruların cevabını saha verecek: İspanya'nın genç ve hızlı kadrosu mu üstün gelecek, yoksa Messi Arjantin'i bir başka tarihi zafere mi taşıyacak?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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